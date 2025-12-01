Duhaime veut un lien routier pour la Côte-Nord à un coût raisonnable

Par Jérôme Gagnon 5:00 AM - 1 décembre 2025
Photo : Société du pont sur le Saguenay

En entrevue avec Le Charlevoisien, le chef du Parti conservateur du Québec, Éric Duhaime, a réitéré son appui à la construction d’un pont pour relier directement la Côte-Nord au reste du Québec. Selon lui, la région est « presque enclavée », une situation qui est inacceptable.

Duhaime estime qu’un lien routier permanent est réalisable « à coût raisonnable », en s’appuyant sur des technologies déjà éprouvées ailleurs. « Les Scandinaves, dans des vallées très similaires à celles-là, ont des projets très intéressants et une technologie qu’ils pourraient partager avec nous », a-t-il affirmé. Pour lui, un accès direct à la Côte-Nord est « fondamental ».

Le chef conservateur a aussi rappelé que son parti défendait une version « à l’est » du troisième lien, passant par l’Île d’Orléans. « Le pont est déjà en train d’être construit entre la rive nord et l’île. On veut le continuer sur la rive sud », a-t-il insisté.

Duhaime souligne que son parti a toujours été favorable aux projets d’infrastructures majeures, ajoutant qu’il existe des moyens techniques et financiers pour réaliser de grands projets structurants.

