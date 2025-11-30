Hockey Côte-Nord appelle au civisme dans les hôtels

Par Johannie Gaudreault 5:59 PM - 30 novembre 2025
Temps de lecture :

Un appel au civisme est lancé aux jeunes joueurs de hockey dans les hôtels. Photo Pixabay

Après qu’un manque de civisme ait été dénoncé sur les réseaux sociaux concernant le comportement des jeunes hockeyeurs dans les hôtels de la région, Hockey Côte-Nord rappelle que le respect est important en milieu hôtelier lors des tournois.

C’est dans une publication Facebook que l’organisme nord-côtier a réagi face aux récentes dénonciations du non-respect des jeunes joueurs à Baie-Comeau cette fin de semaine. 

Malgré de nombreuses interventions, dit-on, ils n’ont pas arrêté de lancer la rondelle dans les corridors jusqu’à tard dans la nuit. 

Hockey Côte-Nord a tenu à rappeler la définition du mot « civisme ».  « Il s’agit d’un principe fondamental qui permet le bon fonctionnement de la société, encourageant la coexistence harmonieuse, le respect des biens et la tranquillité de chacun. Malheureusement, on constate souvent que la notion de civisme s’effrite dans ces contextes », est-il écrit.

Selon l’organisation, « les hôtels et leurs employés font face à des comportements qui nuisent à la qualité de vie des autres clients : enfants qui courent et crient dans les corridors sans surveillance, parents qui organisent des fêtes la porte ouverte, comme si l’hôtel était privatisé ».

Ce manque de respect pour le bien d’autrui et pour la tranquillité des autres usagers met en péril la tenue des événements sportifs, se désole Hockey Côte-Nord.

« De plus en plus d’hôtels envisagent de refuser l’hébergement aux équipes sportives, ce qui pourrait compromettre l’organisation même de ces tournois. Il est donc crucial de se rappeler que les espaces communs, notamment les corridors d’hôtels, ne sont pas des terrains de jeu et doivent être respectés », poursuit la publication.

L’organisme régional est d’avis que le civisme est la responsabilité de tous, soit « parents, enfants, membres d’équipes et organisateurs ».

Pour ce faire, il cite en exemple des principes de civisme à adopter lors de séjours à l’hôtel : surveiller les enfants et leur rappeler que les corridors ne sont pas des aires de jeux, respecter les horaires de silence et éviter les fêtes bruyantes dans les chambres et les espaces communs, garder les portes fermées et veiller à ne pas déranger les autres clients, etc.

« En préservant le respect mutuel et la tranquillité dans les hôtels, nous assurons le succès des événements sportifs et nous démontrons la richesse de notre vivre-ensemble. Adoptons le civisme, pour le bien de tous », conclut Hockey Côte-Nord.

Notons que le tournoi de hockey mineur de Baie-Comeau a commencé le 27 novembre. Il se tient sur deux fins de semaine, donc il se terminera le 7 décembre.

