Soccer Québec : Mathieu Pineault reçoit l’hommage régional

L’administrateur de l’Association régionale de soccer de la Côte-Nord (ARSCN), Mathieu Pineault, a reçu l’hommage régional pour la Côte-Nord au gala de la mi-temps qui se déroulait à Brossard le 22 novembre.

Le gala de la mi-temps de Soccer Québec est l’occasion pour les associations régionales de décompresser après un été de soccer bien rempli.

C’est aussi le moment de remettre les nominations régionales envers les différents acteurs de la scène soccer dans la province en plus de participer à des formations et conférences.

Pour la Côte-Nord cette année, c’est l’œuvre du président de l’Association de soccer mineur de Baie-Comeau et également administrateur pour l’ARSCN, Mathieu Pineault, qui a été soulignée.

« On ne m’a pas avisé de ça, s’exclame-t-il avec humour lorsque rejoint par le Journal. Ça se prend bien, c’est flatteur et c’est très apprécié », mentionne le principal intéressé.

Une passion

Mathieu Pineault n’a pas manqué de s’impliquer dans la pratique du soccer au nom des jeunes, afin développer leur potentiel et les accompagner dans leur évolution.

« Mon souhait, c’est de continuer à stimuler l’intérêt des jeunes envers le soccer », résume-t-il. « C’est aussi envers le cheminement qu’ils peuvent avoir, et ultimement bâtir des équipes encore plus compétitives », ajoute M. Pineault.

Il a d’ailleurs accompagné la délégation régionale lors des Jeux du Québec 2022 et 2023 à titre d’entraîneur adjoint de l’équipe masculine, où « son implication auprès des jeunes s’est démarquée par sa rigueur et sa bienveillance », peut-on lire dans le communiqué de l’ARSCN à ce sujet.

Nouveau programme

Récemment, l’administrateur et son équipe ont mis en place un nouveau système de sélection des joueurs à travers la région, qui fonctionne avec l’identification de joueurs prometteurs nommés étoiles pour former une équipe régionale.

« C’est le projet le plus stimulant pour moi. On a vraiment une belle entraide et une belle collaboration jusqu’à maintenant », révèle-t-il.

Bien que le gros de processus se réalisera en 2026, Mathieu Pineault est confiant pour la suite des choses.

« Ça se concrétise de plus en plus, et on voit déjà des résultats bénéfiques. C’est vraiment un dossier que je prends en charge avec mon équipe et ça avance bien », divulgue l’heureux gagnant.