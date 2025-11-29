Le Drakkar balayé par les Remparts

Les Remparts de Québec ont complété un premier voyage payant à Baie-Comeau avec deux triomphes de suite dont une conquête de 6-2 sur le Drakkar, samedi, devant 1479 spectateurs présents au Centre sportif Alcoa.

Victorieux par voie de blanchissage (5-0) la veille, les patineurs de la Vieille Capitale sont revenus à la charge pour ainsi balayer les honneurs de ce programme double entre les deux grands rivaux de la division Est.

Comparativement à vendredi, les vikings du navire ont offert une bien meilleure opposition et ont été dans le coup pendant 40 minutes avant de voir l’ennemi creuser le fossé dans le dernier droit.

Au lieu de se retrouver avec un recul insurmontable de 4-0, comme la veille, après 20 minutes de jeu, les locaux sont retraités au vestiaire avec un seul but de retard avant la fin de l’engagement initial.

Première étoile

Première étoile du match, l’attaquant Maddox Dagenais (deux buts, une passe) a redoublé l’avance des siens, en début de deuxième (20 secondes d’écoulées), avec un tir parfait dans la lucarne.

Les membres de l’équipage n’ont pas baissé les bras pour autant et ont relancé le débat grâce au 2e filet de la saison de la recrue Liam Almstedt, six minutes plus tard.

Le Russe Nikita Ovcharov a toutefois gâché la fête quand il a inscrit le quatrième but des vainqueurs à la 14e minute. « C’est vrai que ce but a fait mal et a été un point tournant de la partie », a vite reconnu l’entraîneur-chef Jean-François Grégoire.

Malgré le revers, le pilote a beaucoup plus apprécié l’effort de ses hommes. « Les joueurs étaient plus engagés. Défensivement, ils ont limité les tirs dangereux de l’enclave et le travail a été mieux fait. Ce n’est pas mon genre de commentaire, mais le pointage de 6-2 ne reflète pas vraiment l’allure de la rencontre. »

En vitesse

Pilier offensif de son club en compagnie de Maddox Dagenais, Nathan Quinn (un but, trois aides) a de nouveau brillé en attaque. Ryan Howard et Étienne Desjardins ont complété la marque pour les vainqueurs.

Le défenseur Mattias Gilbert (en avantage numérique) a réussi l’autre but des perdants face au gardien Patrick Deniger, qui avait récolté le jeu blanc vendredi soir.

En congé pour la semaine, le Drakkar jouera son prochain match, le dimanche 7 décembre, alors qu’il rendra visite aux Saguenéens de Chicoutimi.