Ce qu’il faut savoir sur la Côte-Nord cette semaine

Feu à Moisie : une fatalité inattendue

Il y a un peu plus d’un an qu’une amie a perdu son confident, son protecteur, en Jimmy Maltais. Elle connaissait un côté de lui, l’autre un peu, mais pas au point où elle aurait pu imaginer une seconde cette fatalité du 16 octobre 2024, alors qu’il a été retrouvé sans vie dans l’incendie d’une résidence de Moisie.

La Société ferroviaire et portuaire de Pointe-Noire dans l’œil du cyclone

Il pourrait bien s’agir de la tempête parfaite pour la SFPPN, estime son président-directeur général Gabriel Striganuk. Ce dernier, entré en poste en août dernier, considère que le positionnement stratégique de l’organisation est un atout de taille dans le contexte économique et politique qui se dessine.

Immigration : l’avenir est incertain pour plusieurs restaurants de la Côte-Nord

Un groupe de propriétaires d’entreprises de la Côte-Nord se mobilise et lance un appel urgent à l’action aux gouvernements, à qui ils demandent du soutien face aux conséquences des récentes modifications aux programmes des permis de travail qui rendent incertain l’avenir de leurs entreprises et de leurs travailleurs.

L’hôtel de ville de Sept-Îles sous le pic des démolisseurs

Une pelle mécanique était à l’œuvre mercredi matin afin de démolir une première partie de l’hôtel de ville de Sept-Îles.

Un débarcadère-rail à Port-Cartier

Des études sont en cours afin que le quai municipal de Port-Cartier puisse potentiellement se munir d’un débarcadère-rail, un projet qui se fait attendre depuis des décennies.

Loi 2 : le CISSS de la Côte-Nord à l’écoute de ses médecins

Le président-directeur général du CISSS de la Côte-Nord, Jean-François Miron, a profité de la séance publique du conseil d’administration d’établissement pour adresser directement l’un des sujets les plus sensibles dans le réseau de la santé : l’implantation de la loi 2. Aucun départ de médecin n’est à l’horizon pour le moment, assure-t-il.

Vision des 15 prochaines années : le CISSS de la Côte-Nord embauche une experte

Le CISSS de la Côte-Nord poursuit un important chantier de planification stratégique visant les 10 à 15 prochaines années avec l’aide de l’experte Dre Ewa Sidorowicz.

Services d’une sage-femme en Côte-Nord : une bataille loin d’être gagnée

En 2025, les Nord-Côtières n’ont toujours pas accès à l’option d’être suivie et d’accoucher avec une sage-femme. Même si plusieurs le souhaitent, à ce jour, aucune sage-femme ne pratique dans la région.

Un premier directeur général en 40 ans pour l’Association de protection de la rivière Moisie

Daniel Dickner est le nouveau et surtout, le premier directeur général de l’Association de protection de la rivière Moisie (APRM), qui œuvre depuis une quarantaine d’années.

Neuf Nord-Côtiers reçoivent la médaille de la députée

L’implication citoyenne de neuf Nord-Cotiers a été célébrée par de la députée de Duplessis et ministre de la Famille, Kateri Champage Jourdain, vendredi.

L’héritage du Cayen Pierre Cormier reconnu à l’Assemblée nationale

Un hommage à l’ex-maire de Havre-Saint-Pierre, Pierre Cormier, a été rendu à l’Assemblée nationale par la députée de Duplessis et ministre de la Famille, Kateri Champage Jourdain, jeudi.

Ouverture d’une garderie communautaire à Havre-Saint-Pierre

La collaboration entre le CPE Picassou et la minière Rio Tinto Fer et Titane aura permis l’ouverture d’une garderie communautaire à Havre-Saint-Pierre comprenant 12 places.

La conversion de l’église Saint-Alexandre de Port-Cartier progresse

C’est un projet majeur d’environ 9 M$ qui est présentement en réalisation à l’église Saint-Alexandre, afin que le bâtiment puisse bientôt accueillir le Centre d’action bénévole (CAB) de Port-Cartier.

Minganie : un service de désincarcération en 2026

Un service de désincarcération devrait bientôt desservir l’ensemble du territoire de la MRC de Minganie.

L’abbé Jérôme Thibault de Port-Cartier présente son deuxième recueil de blagues

Pour l’abbé Jérôme Thibault de Port-Cartier, l’humour au quotidien et dans sa pratique est essentiel. « Je dis souvent à la blague, c’est quoi la différence entre quelqu’un qui rit et quelqu’un qui ne rit pas ? C’est que celui qui ne rit pas, à la mort, il est plus facile à embaumer, il n’a pas de rides dans le visage ! »

Les pistes de ski de fond du Club Rapido de Sept-Îles déjà accessibles

La neige des derniers jours fait certes le bonheur des adeptes de ski de fond et de raquette. Ils pourront pleinement en profiter avec l’ouverture officielle de la saison 2025-2026 du Club Rapido de Sept-Îles.