Neuf Nord-Côtiers reçoivent la médaille de la députée

Par nadiadorval 1:02 PM - 28 novembre 2025
Temps de lecture :

Les 9 récipiendaires de la médaille de la députée en compagnie de députée de Duplessis et ministre de la Famille, Kateri Champage Jourdain. Photo Nadia Dorval

L’implication citoyenne de neuf Nord-Cotiers a été célébrée par de la députée de Duplessis et ministre de la Famille, Kateri Champage Jourdain, vendredi. 

La cérémonie de remise des médailles de la députée a permis de mettre en lumière l’implication exceptionnelle de neuf citoyens de la Côte-Nord.

•Charlotte Bellefleur, interprète judiciaire innue et soutien essentiel aux communautés de Mingan.  (Sept-Îles originaire de Nutashquan)

•Huguette Jourdain, bénévole engagée et cofondatrice d’importants services communautaires, dont L’Élyme des Sables. (Sept-Îles)

•Denis Blouin, bâtisseur communautaire ayant consacré plus de 30 000 heures au bénévolat. (Sept-Îles)

•Hélène D’Amour, pilier du patinage artistique et soutien actif auprès des personnes atteintes du cancer. (Sept-Îles)

•Michel Gignac, acteur central du développement économique et social de Port-Cartier. (Port-Cartier)

•Jean-Guy Gougeon, journaliste d’expérience ayant documenté 50 ans d’histoire nord-côtière. (Sept-Îles)

•Claude Harvey, bénévole de longue date impliqué dans de nombreux organismes sociaux et communautaires. (Sept-Îles)

•Andrée Ruest, pionnière du judo au Québec et figure importante du bénévolat sportif.(Sept-Îles)

•Florent Vollant, reconnu comme un bâtisseur, un mentor et un ambassadeur de la culture innue (Uashat Mak Mani-Utenam)

Les médailles de la députée remises à 9 nord-côtiers pour souligner leur implication citoyenne. Photo Nadia Dorval

Ces personnes selon Mme Champagne Jourdain «incarnent des valeurs qui nous rassemblent : le courage, la générosité, la détermination et le sens du devoir» et «font une réelle différence autour d’elles».

Partager cet article
Transformez cet article en souvenir Faites-le encadrer via yourframedarticle
Politique d'opinion et commentaire

À lire également

Entente de principe entre Québec et les contrôleurs routiers

Transaction : le Drakkar met la main sur un gardien de but

Vision des 15 prochaines années : le CISSS de la Côte-Nord embauche une experte

Emplois vedettes

Agent(e) correctionnel(le) I – Établissement Port-Cartier (CX-01) – Processus accéléré

Service correctionnel Canada
Port-Cartier
Consulter l'offre

Caissier/caissière

STATION INNU ENR. PETRO-CANADA
Uashat
Consulter l'offre
Voir tous les emplois

Lire également

Actualité

Entente de principe entre Québec et les contrôleurs routiers

Consulter la nouvelle

Transaction : le Drakkar met la main sur un gardien de but

Consulter la nouvelle

Édition papier

Consultez l'édition papier de la semaine - 26 novembre 2025

À découvrir

Des contenus marketing présentés par et pour nos annonceurs.

Découvrir plus de contenus
Horizon

La Côte-Nord, ce n’est pas une destination. C’est une adoption.

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Gallix vs. Luskentyre :  Le vent dans les cheveux, l’eau dans les orteils et la paix dans l’âme

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Sept-Îles à la mer et mille raisons d’y aller : Vous reprendrez bien un petit bout de rocher ?

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Archipel-de-Mingan vs Twelve Apostles : le duel des titans géologiques, les apôtres australiens affrontent les druides nordiques

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Harrington Harbour vs Værøy : Un duel nordique entre planches glissantes et symphonie salée

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Côte-Nord vs France : Crâââbe des neiges contre tourteau maniéré, le match des pinces

Présenté par Tourisme Côte-Nord