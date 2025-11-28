Neuf Nord-Côtiers reçoivent la médaille de la députée

L’implication citoyenne de neuf Nord-Cotiers a été célébrée par de la députée de Duplessis et ministre de la Famille, Kateri Champage Jourdain, vendredi.

La cérémonie de remise des médailles de la députée a permis de mettre en lumière l’implication exceptionnelle de neuf citoyens de la Côte-Nord.

•Charlotte Bellefleur, interprète judiciaire innue et soutien essentiel aux communautés de Mingan. (Sept-Îles originaire de Nutashquan)

•Huguette Jourdain, bénévole engagée et cofondatrice d’importants services communautaires, dont L’Élyme des Sables. (Sept-Îles)

•Denis Blouin, bâtisseur communautaire ayant consacré plus de 30 000 heures au bénévolat. (Sept-Îles)

•Hélène D’Amour, pilier du patinage artistique et soutien actif auprès des personnes atteintes du cancer. (Sept-Îles)

•Michel Gignac, acteur central du développement économique et social de Port-Cartier. (Port-Cartier)

•Jean-Guy Gougeon, journaliste d’expérience ayant documenté 50 ans d’histoire nord-côtière. (Sept-Îles)

•Claude Harvey, bénévole de longue date impliqué dans de nombreux organismes sociaux et communautaires. (Sept-Îles)

•Andrée Ruest, pionnière du judo au Québec et figure importante du bénévolat sportif.(Sept-Îles)

•Florent Vollant, reconnu comme un bâtisseur, un mentor et un ambassadeur de la culture innue (Uashat Mak Mani-Utenam)

Les médailles de la députée remises à 9 nord-côtiers pour souligner leur implication citoyenne. Photo Nadia Dorval

Ces personnes selon Mme Champagne Jourdain «incarnent des valeurs qui nous rassemblent : le courage, la générosité, la détermination et le sens du devoir» et «font une réelle différence autour d’elles».