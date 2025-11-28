Les pistes de ski de fond du Club Rapido de Sept-Îles déjà accessibles 

La neige des derniers jours fait certes le bonheur des adeptes de ski de fond et de raquette. Ils pourront pleinement en profiter avec l’ouverture officielle de la saison 2025-2026 du Club Rapido de Sept-Îles.

D’ci à la journée officielle du 5 décembre, il est déjà possible d’aller skier. La moitié des pistes sont déjà accessibles.

« Les pistes sont superbes. On ouvre plus tôt que d’habitude », se réjouit le président du Club Rapido, Mario Landry.

Généralement, les pistes 1 et 5 sont opérationnelles qu’après les Fêtes. Elles peuvent déjà être empruntées par les fondeurs, tout comme celles du bas.

« On n’est même pas encore en décembre, c’est de toute beauté. Il y a de beaux trajets à skier », renchérit M. Landry,

Cette nouvelle saison s’annonce riche en événements pour l’ensemble des participants, partenaires et visiteurs.

Parmi les rendez-vous au calendrier, la journée portes ouvertes du 17 janvier, l’activité St-Valentin, avec feu, le 14 février en après-midi, la Loppet Rapido le 14 mars et le Triathlon des neiges le 21 mars, événement en pourparlers avec le Club Norcycle et le groupe Course de Trail Sept-Îles.

Membres

Près de 250 cartes de membres ont déjà été vendues pour la saison 2025-2026. Il est possible de profiter de la prévente jusqu’au 30 novembre inclusivement avec tarifs réduits.

« On a une belle réponse, marquée par l’engouement de la neige tombée », souligne le président. Les informations sont disponibles via le www.clubrapido.ca. Il est possible aussi de rester à l’affût des activités via la page Facebook.