Horaire réduit à la traverse de Tadoussac en raison d’un manque d’effectifs

La direction de la traverse de Baie-Sainte-Catherine/Tadoussac procède à des modifications temporaires à son horaire en raison d’un manque de main d’œuvre pour assurer le service à deux navires.
Le deuxième navire, habituellement en service de 7 h 40 à 20 h, opérera plutôt de 10 h à 17 h 40 du 30 novembre au 3 décembre inclusivement.
Le dernier départ se fera de Baie-Sainte-Catherine.
L’horaire régulier sera rétabli à compter du 4 décembre, assure la Société des traversiers du Québec (STQ).
