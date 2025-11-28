Une deuxième expérience de galerie éphémère à Sept-Îles

Par Sylvain Turcotte 5:47 AM - 28 novembre 2025
Temps de lecture :

Christine Blaney et ses six autres collègues artistes occupent un local des Galeries Montagnaises pour y ternir leur Galerie éphémère Exabrupto. Photo Sylvain Turcotte

Un regroupement d’artistes mené par Christine Blaney souhaite éventuellement jouir d’une galerie d’art. D’ici là, ils y vont d’expositions éphémères. 

Depuis le 6 novembre, et ce, jusqu’au 1er décembre, la Galerie Exabrupto a pignon dans un des locaux des Galeries Montagnaises.

C’est une deuxième expérience de la sorte, après celle de juin, tenue dans le local adjacent à la Griffe.

Christine Blaney est heureuse de la réponse, jusqu’à maintenant. Cette fois-ci, elle a eu quatre mois pour s’organiser, recruter des artistes, avoir des produits dérivés.

« On a plus de variétés dans le style des œuvres, dans les médiums », mentionne-t-elle. Elle partage les lieux avec Charline De Champlain, Jacinthe Collin, Claire Barriault, Jeff Morin, Annie Chenard et Félicia Vollant.

« On se partage la tâche, on s’entraide, on se motive », dit-elle, en souhaitant que les ventes soient au rendez-vous.

Et la réponse des gens est qu’ils « sont impressionnés visuellement en entrant, ils ont l’impression d’être dans un centre urbain », renchérit-elle. 

Mme Blaney espère que la population pensera à elle et ses collègues artistes pour les cadeaux de Noël.

Son plus grand souhait est celui d’avoir un jour un toit permanent pour une galerie d’art, indiquant que ça manque à l’offre touristique. 

« Une galerie d’art permet aux artistes de vivre de leur art et permet de valoriser les artistes de notre région, et ça fait un pont avec le public », mentionne Mme Blaney, soulignant que la solution passe par eux. 

Il n’y a aucun projet pour le moment. « Je travaille à temps plein pour développer », conclut-elle. 

