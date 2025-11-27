Suspension des cours pour le CSS du Fer

En raison des conditions météorologique, les cours sont suspendus pour la journée pour les écoles du Centre de services scolaire du Fer.

Cette mesure s’applique pour l’ensemble du territoire, à l’exception de Fermont.

Les services de garde demeurent ouverts, précise le CSS du Fer.

Selon Environnement Canada, entre 15 et 25 centimètres de neige tomberont sur la région.