L’héritage du Cayen Pierre Cormier reconnu à l’Assemblée nationale

Un hommage à l’ex-maire de Havre-Saint-Pierre, Pierre Cormier, a été rendu à l’Assemblée nationale par la députée de Duplessis et ministre de la Famille, Kateri Champage Jourdain, jeudi.

Il a reçu une médaille de la députée en présence de sa famille et de ses amis. Ils ont également assisté aux travaux parlementaires.

« Aujourd’hui, je rends hommage à un homme d’exception dont l’implication a marqué la communauté de Havre-Saint-Pierre et de la Minganie. M. Pierre Cormier a contribué activement au développement social, économique et communautaire », a déclaré Mme Champagne Jourdain.

Pierre Cormier a consacré plus de 20 ans à sa ville. Il a été conseiller municipal puis maire.

À travers ses mandats, il a joué un rôle clé dans la réalisation de projets d’envergure pour sa région, a souligné la députée et ministre.

Il a été impliqué dans la négociation pour la cession du port fédéral à la municipalité permettant la réfection et la mise à niveau du port.

Il a également représenté sa région dans des négociations stratégiques avec Hydro-Québec pour le projet du complexe Romaine, « où il a su défendre les intérêts de ses concitoyens », a affirmé Mme Champagne-Jourdain.

En plus de son implication politique, il a œuvré dans plusieurs organismes pour le bien-être de la population.

« Son travail, son dévouement et sa passion ont laissé une marque profonde sur la Minganie. L’héritage de M. Cormier continue de rayonner dans les projets qu’il a initiés », a conclu Kateri Champagne-Jourdain.