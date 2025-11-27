La conversion de l’église Saint-Alexandre de Port-Cartier progresse

C’est un projet majeur d’environ 9 M$ qui est présentement en réalisation à l’église Saint-Alexandre, afin que le bâtiment puisse bientôt accueillir le Centre d’action bénévole (CAB) de Port-Cartier.

C’est depuis le début de l’année 2025 que l’entrepreneur est à l’ouvrage pour donner une seconde vie à ce bâtiment patrimonial, qui n’avait plus de fonction.

Au fil des années, certains projets avaient été envisagés, dont un centre de formation, mais ils n’avaient pas abouti. C’est le CAB de Port-Cartier qui s’est proposé pour récupérer le bâtiment qui appartenait à la Ville de Port-Cartier.

Après des années de travail et de recherche de financement, les travaux sont bel et bien amorcés et l’inauguration est souhaitée pour le printemps 2026.

« C’est une grande fierté pour le CA du CAB, parce qu’on a pu prendre en main ce bâtiment qui était laissé à l’abandon. Si on ne l’avait pas fait, personne n’aurait été en mesure d’investir convenablement dans ce projet », avance le président du conseil d’administration du CAB de Port-Cartier, Simon Moreau. « On considère que c’est un investissement collectif pour la région de Port-Cartier. »

Ce dernier indique que ce projet n’est pas juste majeur pour la région, mais au niveau national. Il est rare, selon lui, qu’un organisme communautaire puisse réaliser un projet d’une telle ampleur. Cette reconversion assurera aussi la conservation d’un bâtiment patrimonial dans une région, où peu de bâtiments ont ce statut.

L’un des grands avantages du déménagement est que le CAB de Port-Cartier pourra bénéficier de locaux plus grands. Actuellement, l’espace de l’organisme est insuffisant.

« En déménageant dans un espace plus grand, ça va nous permettre d’élargir notre offre de services et d’avoir des locaux plus adaptés à nos besoins », explique M. Moreau.

Les nouveaux locaux viendront quadrupler l’espace destiné à la préparation des repas. Un comptoir alimentaire pourra être aménagé. Une grande salle qui pourra accueillir environ 200 personnes lors d’événements ou d’activités sera construite.

Le nouveau bâtiment est attendu avec impatience par les gens travaillant au CAB de Port-Cartier.

« On va avoir des équipements neufs et des locaux neufs. Les espaces seront adéquats, parce que dans nos locaux actuels, on est entassés. Moi, j’approche de la retraite, mais j’aurais tellement aimé avoir cela quand j’ai commencé à travailler », exprime Laurencia Bond, directrice générale de l’organisme.

D’importants travaux se déroulent à l’église Saint-Alexandre à Port-Cartier. Photo Vincent Rioux-Berrouard

Budget

Le budget du projet a été touché par l’inflation au cours des dernières années et il est désormais évalué à 9 M$. La mise aux normes d’un bâtiment patrimonial n’est pas chose facile et vient avec certains coûts.

« C’est un bâtiment patrimonial qui vient avec certaines conditions. On ne peut faire tout ce qu’on veut, comme avec un bâtiment commercial. On se doit de conserver la mémoire patrimoniale du bâtiment », affirme M. Moreau.

L’implication de plusieurs partenaires financiers est nécessaire, afin de rendre possible ce projet. Le principal est le Conseil du patrimoine religieux du Québec (CPRQ) qui financera la moitié du projet. Les autres sont la Société du Plan Nord (1,5 M$), ArcelorMittal (600 000 $), la Fondation Mirella et Lino Saputo (450 000 $), Aluminerie Alouette (150 000 $), le Fond du Grand Mouvement Desjardins (350 000 $), la Ville de Port-Cartier (300 000 $), le CISSS de la Côte-Nord, Centraide Duplessis et le Port de Sept-Îles.

Il reste quelques sommes à obtenir pour venir boucler le budget, mais le CAB de Port-Cartier se dit confiant de pouvoir les trouver.