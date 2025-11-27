Chute-aux-Outardes : un fuyard percute une résidence 

Par Charlotte Paquet 7:43 AM - 27 novembre 2025
Temps de lecture :

Un important déploiement policier a été observé à Chute-aux-Outardes, mercredi, vers 17 h, alors qu'un fuyard de 18 ans a terminé sa course en heurtant une résidence. Photo courtoisie

Un conducteur de 18 ans a tenu les policiers en haleine, mercredi, dans la Manicouagan.

Il était près de 17 h lorsque des policiers ont tenté d’intercepter un conducteur sur la route 138 à la hauteur de Pointe-Lebel, explique la sergente Nancy Fournier, de la Sûreté du Québec, 

Le jeune homme, dont le lieu de résidence et la cause de l’interception ne sont pas précisés, a refusé d’obtempérer, préférant prendre la fuite. « Des techniques d’immobilisation forcées ont été déployées pour obliger le conducteur à s’immobiliser », poursuit la porte-parole.

La poursuite a pris fin lorsque le fuyard est entré en collision avec une résidence de la rue Vallilée,  à Chute-aux-Outardes. Les occupants des lieux n’ont heureusement pas été blessés, mais la propriété a été légèrement endommagée.

Sur place, les policiers ont procédé l’arrestation du conducteur. Il a été transporté à l’Hôpital Le Royer par mesure préventive avant d’être interrogé.

Des policiers formés en enquête collision ont été dépêchés sur les lieux pour l’analyse de la scène. Une enquête devait aussi être réalisée pour établir les circonstances de l’événement.

