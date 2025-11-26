Traverse : la Corporation Rimouski–Forestville presse Québec d’agir

La Corporation de liaison maritime Rimouski-Forestville réclame officiellement au gouvernement du Québec de placer la remise en service de la traverse Rimouski-Forestville au rang de ses orientations prioritaires. Elle presse Québec d’entreprendre rapidement les démarches requises pour faire avancer le projet.

Réuni en séance extraordinaire le 25 novembre, son conseil d’administration insiste sur l’importance de ce lien pour la vitalité économique et sociale des régions concernées.

La résolution adoptée réitère l’importance de cette liaison pour « la mobilité soutenable, la vitalité des communautés riveraines et le maillage des territoires de l’Est-du-Québec et de la Côte-Nord, de même que des régions de la Gaspésie, des Îles-de-la-Madeleine, des Maritimes, de Charlevoix et du Saguenay–Lac-Saint-Jean ».

La Corporation rappelle que les villes de Rimouski et Forestville ont été reliées par une traverse maritime de 1997 à 2022. Elle souligne aussi qu’un promoteur privé, Louis-Olivier Carré (Industries Rilec inc.), a manifesté son intérêt pour développer et opérer un nouveau service.

Dans un communiqué transmis aux médias, l’organisation met de l’avant les avantages des traverses maritimes et du transport maritime de courte distance, présentés comme « une alternative économiquement, socialement et environnementalement avantageuse au transport routier ».

On y mentionne notamment leur contribution à la réduction des émissions de gaz à effet de serre et à la transition énergétique du secteur des transports.

S’appuyant sur un rapport commandé en 2020 par la Société des traversiers du Québec, la Corporation rappelle également que ce lien relie « la principale ville du Bas-Saint-Laurent à la plus grande municipalité de la Haute-Côte-Nord », jouant un rôle structurant dans l’accessibilité aux soins de santé, aux institutions d’enseignement et aux opportunités économiques et touristiques pour les deux rives.

La liaison permettrait aussi de contourner le fjord du Saguenay, un avantage pour les usagers et le camionnage, tout en offrant une répartition plus équilibrée des services de traverse le long du Saint-Laurent, en complémentarité avec les dessertes existantes.

C’est pour toutes ces raisons que la Corporation demande au gouvernement « de réaffirmer l’importance stratégique de cette traverse pour la mobilité soutenable et la vitalité régionale, de s’engager à collaborer avec les partenaires privés et publics afin d’assurer la viabilité et la pérennité du service et de poursuivre les démarches requises pour permettre la réalisation du projet dans le cadre législatif en vigueur ».