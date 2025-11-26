Rio Tinto investit 100 000 $ pour soutenir des organismes de la Côte-Nord

Quatre organisations nord-côtières offrant des services contre la violence conjugale et familiale bénéficieront d’un don de 25 000 $ chacune, de Rio Tinto.

Pour une 6e année consécutive, dans le cadre des 16 jours d’activisme contre la violence fondée sur le sexe, Rio Tinto choisit de s’investir auprès d’organisations offrant des services aux personnes touchées par la violence fondée sur le genre.

Cette année les organisations nord-côtières qui recevront un don de 25 000 $ sont le Centre Femmes Aux 4 vents de Sept-Îles, la maison d’hébergement d’Ashpukun à Matimekush-Lac-John, Centre Le Volet des femmes qui dessert toute la Minganie et le Centre Napeu Ekuanistshit, à Mingan.

« Notre responsabilité en tant qu’employeur commence en nous assurant que chaque personne chez Rio Tinto se sente en sécurité et soutenue. Cette même priorité s’applique aux communautés qui entourent nos opérations », explique Jérôme Pécresse, chef de la direction, Rio Tinto Aluminium et Lithium.

Rio Tinto soutiendra cette année 15 organisations qui luttent contre les violences conjugales et familiales à travers le Canada. Depuis 2020, cela représente 2,325 millions de dollars.