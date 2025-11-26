Plus de chars allégoriques pour la Parade de Noël de Uashat mak Mani-utenam

Par Sylvain Turcotte 2:25 PM - 26 novembre 2025
Temps de lecture :

Le Père Noël défilera à Uashat et Maliotenam le samedi 29 novembre. Photo courtoisie

Pour une deuxième fois en peu de temps, le Père Noël défilera dans le coin. Après Port-Cartier, le 15 novembre, l’homme à la barbe blanche passera par Uashat et Mani-utenam samedi. Plusieurs chars allégoriques l’accompagneront. 

L’organisation derrière la Parade de Noël dans les deux communautés autochtones a lancé le défi aux secteurs d’ITUM et aux entreprises et organisations d’embarquer dans l’événement. Ceux et celles qui acceptaient devaient nominer d’autres personnes via une publication sur Facebook, à la manière du Ice Bucket Challenge

Une façon de faire qui porte ses fruits alors que 16 chars allégoriques, incluant le traîneau du Père Noël, sont déjà confirmés. D’autres inscriptions pourraient s’ajouter.

« Ça semble avoir pogné (le défi) », fait savoir Emy St-Onge, responsable de la parade, et employée du secteur Sports et Loisirs d’ITUM. L’an dernier, huit chars allégoriques étaient du rendez-vous.

Il y a une trentaine d’années que cet événement a lieu. « Dans le temps le Père Noël se promenait en ski-doo », s’est fait dire la responsable. 

Parade et souper

Samedi, le défilé s’amorcera de la rue Georges-Ernest à 15 h et parcourra Uashat. Pour Mani-utenam, le convoi partira de la rue Innut à 16 h 30.

Le trajet doit être publié sur Facebook ce jeudi 27 novembre. 

Tant à Uashat qu’à Mani-utenam, un souper communautaire suivra la parade respective (Salles Naneu et Teueikan) avec tirage de cadeaux et de bas de Noël. 

