Passeports 2026 : Eau Grand Air teste une vente à l’aveugle 

Par Charlotte Paquet 10:40 AM - 26 novembre 2025
Temps de lecture :

Les noms de Talk et de Marie-Mai avaient été dévoilés lors de la mise en vente des premiers passeports de l'édition 2025. On aperçoit Marie-Mai sur la scène du dernier festival Eau Grand Air. Photo Johannie Gaudreault

La corporation Eau Grand Air teste une nouvelle stratégie pour la mise en vente des premiers passeports de l’édition 2026 de son festival. Elle opte pour une vente à l’aveugle à un prix particulièrement avantageux.

Jeudi, sous le coup de 11 h, 500 passeports seront mis en vente, mais sans qu’aucun nom d’artiste ne soit dévoilé pour les trois jours de festivités, du 2 au 4 juillet.

« On essaie une nouvelle stratégie cette année en lien avec le Vendredi fou. Ça fait plusieurs années qu’on voulait tenter cette expérience-là. On va faire un prix de passeport plus bas qu’à l’habitude, mais on n’annonce aucun nom. On va annoncer notre programmation complète un peu plus tard », explique la présidente de la corporation, Joëlle Bernier. 

Habituellement, le lancement de la vente des passeports a toujours été associé au dévoilement d’un ou deux artistes attendus. En prévision de l’édition 2025, les noms de Talk et de Marie-Mai avaient été les premiers affichés pour mousser la vente. 

Une fois les 500 passeports 2026 envolés, les prix augmenteront ensuite par palier, comme c’est toujours le cas. Mme Bernier invite les gens à s’y prendre tôt. En plus de faire des économies, dit-elle, ils contribuent à assurer à la corporation de précieuses rentrées de fonds pour la préparation de l’événement.

« On invite les festivaliers à se procurer leurs billets rapidement. Certains aiment beaucoup pouvoir les offrir en cadeau de Noël La réputation de notre événement n’est plus à faire. Les gens savent qu’ils en ont pour leur argent dans leur expérience et dans la qualité des spectacles », conclut la présidente, en notant l’importance de l’appui de la population- envers le festival.

Pour sa 10e édition en 2025, le festival Eau Grand Air a attiré plus de 10 000 spectateurs au parc des Pionniers de Baie-Comeau.

Partager cet article
Transformez cet article en souvenir Faites-le encadrer via yourframedarticle
Politique d'opinion et commentaire
S’abonner
Notification pour
guest
0 Commentaires
Le plus ancien
Le plus récent Le plus populaire
Commentaires en ligne
Afficher tous les commentaires

À lire également

Ottawa aidera les secteurs de l’acier et du bois d’oeuvre

L’abbé Jérôme Thibault de Port-Cartier présente son deuxième recueil de blagues

Mise à jour budgétaire : un allègement apprécié, mais insuffisant, selon la Chambre de commerce

Emplois vedettes

Mécanicien

Administration de pilotage des Laurentides
Les Escoumins
Consulter l'offre

Caissier/caissière

STATION INNU ENR. PETRO-CANADA
Uashat
Consulter l'offre
Voir tous les emplois

Lire également

Actualité

Ottawa aidera les secteurs de l’acier et du bois d’oeuvre

Consulter la nouvelle

L’abbé Jérôme Thibault de Port-Cartier présente son deuxième recueil de blagues

Consulter la nouvelle

Édition papier

Consultez l'édition papier de la semaine - 26 novembre 2025

À découvrir

Des contenus marketing présentés par et pour nos annonceurs.

Découvrir plus de contenus
Horizon

La Côte-Nord, ce n’est pas une destination. C’est une adoption.

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Gallix vs. Luskentyre :  Le vent dans les cheveux, l’eau dans les orteils et la paix dans l’âme

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Sept-Îles à la mer et mille raisons d’y aller : Vous reprendrez bien un petit bout de rocher ?

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Archipel-de-Mingan vs Twelve Apostles : le duel des titans géologiques, les apôtres australiens affrontent les druides nordiques

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Harrington Harbour vs Værøy : Un duel nordique entre planches glissantes et symphonie salée

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Côte-Nord vs France : Crâââbe des neiges contre tourteau maniéré, le match des pinces

Présenté par Tourisme Côte-Nord