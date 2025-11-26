Parade de Noël de Sept-Îles : des cas de rage au volant déplorés

Par nadiadorval 12:02 PM - 26 novembre 2025
Temps de lecture :

Une quarantaine de chars allégoriques défileront pour la 6e Parade de Noël de Sept-Îles. Photo archives, Optik 360

Des cas de « rage au volant » viennent assombrir chaque année la parade de Noël à Sept-Îles, tandis que les bénévoles ferment les rues et que les enfants attendent impatiemment l’arrivée des chars allégoriques. 

Samedi 6 décembre, c’est la date à encercler à l’agenda pour la 6e édition de la Parade de Noël de Sept-Îles. Le coup d’envoi se fera à 17 h 30 cette année, pour permettre aux gens qui travaillent d’y assister.

« On aimerait ça que le monde fasse preuve de civisme envers les bénévoles qui sont là pour fermer les rues 15 minutes avant l’événement », déplore l’instigateur de la populaire Parade de Noël de Sept-Îles, Frédéric Gagnon. « C’est une activité qui est joyeuse, qui est festive, mais ça vient tout le temps s’assombrir par des cas de rages au volant. »

Les organisateurs de la parade aimeraient que les automobilistes soient plus conciliants. 

« Surtout qu’on annonce le trajet à l’avance. Et qu’en fait, tu peux faire des détours partout en ville », ajoute M. Gagnon.

La situation était telle, que dans les dernières années, le plan de gestion de circulation de l’événement a dû être revu. On offre désormais plus d’alternatives aux usagers de la route pour éviter de provoquer ce type de comportement indésirable envers les bénévoles de l’événement. 

Le défilé se terminera au parc du Vieux Quai. Feux d’artifice et diverses animations sont prévus sur place. La présence d’une quarantaine de chars allégoriques est prévue.

« Ils en ont passé du temps pour propager la joie, pour vous accrocher un sourire, vous faire oublier les problèmes de la vie quotidienne. Prenez un petit deux heures, pour vivre ce beau moment », louange M. Gagnon, à propos des créateurs de char allégoriques.  

Le départ se fera à partir de la rue Comeau, en face du Club de curling. La parade empruntera ensuite les rues Smith, Gamache et Napoléon.

Partager cet article
Transformez cet article en souvenir Faites-le encadrer via yourframedarticle
Politique d'opinion et commentaire
S’abonner
Notification pour
guest
0 Commentaires
Le plus ancien
Le plus récent Le plus populaire
Commentaires en ligne
Afficher tous les commentaires

À lire également

ArcelorMittal: Le projet de fosse dédiée aux Innus toujours d’actualité

Une nouvelle course de bateaux sur le Saint-Laurent

Immigration : l’avenir est incertain pour plusieurs restaurants de la Côte-Nord

Emplois vedettes

Caissier/caissière

STATION INNU ENR. PETRO-CANADA
Uashat
Consulter l'offre

Mécanicien

Administration de pilotage des Laurentides
Les Escoumins
Consulter l'offre
Voir tous les emplois

Lire également

ArcelorMittal: Le projet de fosse dédiée aux Innus toujours d’actualité

Consulter la nouvelle

Une nouvelle course de bateaux sur le Saint-Laurent

Consulter la nouvelle

Édition papier

Consultez l'édition papier de la semaine - 26 novembre 2025

À découvrir

Des contenus marketing présentés par et pour nos annonceurs.

Découvrir plus de contenus
Horizon

La Côte-Nord, ce n’est pas une destination. C’est une adoption.

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Gallix vs. Luskentyre :  Le vent dans les cheveux, l’eau dans les orteils et la paix dans l’âme

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Sept-Îles à la mer et mille raisons d’y aller : Vous reprendrez bien un petit bout de rocher ?

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Archipel-de-Mingan vs Twelve Apostles : le duel des titans géologiques, les apôtres australiens affrontent les druides nordiques

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Harrington Harbour vs Værøy : Un duel nordique entre planches glissantes et symphonie salée

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Côte-Nord vs France : Crâââbe des neiges contre tourteau maniéré, le match des pinces

Présenté par Tourisme Côte-Nord