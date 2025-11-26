Parade de Noël de Sept-Îles : des cas de rage au volant déplorés

Des cas de « rage au volant » viennent assombrir chaque année la parade de Noël à Sept-Îles, tandis que les bénévoles ferment les rues et que les enfants attendent impatiemment l’arrivée des chars allégoriques.

Samedi 6 décembre, c’est la date à encercler à l’agenda pour la 6e édition de la Parade de Noël de Sept-Îles. Le coup d’envoi se fera à 17 h 30 cette année, pour permettre aux gens qui travaillent d’y assister.

« On aimerait ça que le monde fasse preuve de civisme envers les bénévoles qui sont là pour fermer les rues 15 minutes avant l’événement », déplore l’instigateur de la populaire Parade de Noël de Sept-Îles, Frédéric Gagnon. « C’est une activité qui est joyeuse, qui est festive, mais ça vient tout le temps s’assombrir par des cas de rages au volant. »

Les organisateurs de la parade aimeraient que les automobilistes soient plus conciliants.

« Surtout qu’on annonce le trajet à l’avance. Et qu’en fait, tu peux faire des détours partout en ville », ajoute M. Gagnon.

La situation était telle, que dans les dernières années, le plan de gestion de circulation de l’événement a dû être revu. On offre désormais plus d’alternatives aux usagers de la route pour éviter de provoquer ce type de comportement indésirable envers les bénévoles de l’événement.

Le défilé se terminera au parc du Vieux Quai. Feux d’artifice et diverses animations sont prévus sur place. La présence d’une quarantaine de chars allégoriques est prévue.

« Ils en ont passé du temps pour propager la joie, pour vous accrocher un sourire, vous faire oublier les problèmes de la vie quotidienne. Prenez un petit deux heures, pour vivre ce beau moment », louange M. Gagnon, à propos des créateurs de char allégoriques.

Le départ se fera à partir de la rue Comeau, en face du Club de curling. La parade empruntera ensuite les rues Smith, Gamache et Napoléon.