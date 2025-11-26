Mise à jour budgétaire : un allègement apprécié, mais insuffisant, selon la Chambre de commerce

« Les allègements annoncés sont utiles, mais il faudra aller plus loin pour soutenir nos régions ressources », commente la Chambre de commerce de Sept-Îles — Uashat mak Mani-utenam (CCSIUM), au lendemain de la mise à jour budgétaire de Québec.

L’allègement de 421 M$ prévu pour les employeurs aidera les entreprises, mais il n’efface pas les défis actuels, selon la CCSIUM. Les tarifs américains de 50 % sur l’aluminium, l’acier et le cuivre, le ralentissement du marché immobilier américain et les difficultés persistantes dans la filière forestière continue de faire pression.

« Ces pressions touchent particulièrement les régions industrielles comme la Côte-Nord, où les coûts de transport et de main-d’œuvre sont déjà plus élevés », fait valoir la Chambre de commerce.

Le ministre des Finances, Éric Girard, a aussi annoncé plus de 400 M$ sur cinq ans pour soutenir les régions.

« C’est une bonne nouvelle, mais l’organisation rappelle que sans mesures structurantes, l’impact sera limité. »

La CCSIUM réclame une politique d’achats publics « Acheter québécois », pour que les retombées des contrats publics profitent davantage aux entreprises régionales. Elle espère également un moratoire sur les restrictions du Programme de travailleurs étrangers temporaires, ce qu’elle qualifie de « vital pour les entreprises qui peinent à recruter localement ».

Finalement, elle souhaite un soutien à la diversification des marchés, ce qui lui apparaît essentiel pour les secteurs métallurgiques et maritimes.