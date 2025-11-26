L’hôtel de ville de Sept-Îles sous le pic des démolisseurs

Une pelle mécanique était à l’œuvre mercredi matin afin de démolir une première partie de l’hôtel de ville de Sept-Îles.

La démolition se fera en deux phases. La première concerne la section de l’ancien garage, des Ressources humaines et de la mairie. La deuxième touchera le bloc administratif où se trouve notamment la salle du conseil.

La partie qui était en démolition mercredi matin est celle qui a déjà hébergé la caserne de pompier et le poste de police.

La démolition de l’hôtel de Sept-Îles s’inscrit dans le processus de vente du terrain au CISSS de la Côte-Nord par la Ville de Sept-Îles pour la somme de 18,5 M$. Le terrain doit servir à créer un nouvel espace de stationnements dans le cadre du projet d’agrandissement de l’Hôpital de Sept-Îles.