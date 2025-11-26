Les surveillants-sauveteurs de Sept-Îles nagent pour le cancer

Par Sylvain Turcotte 4:00 PM - 26 novembre 2025
Une partie des surveillants-sauveteurs de la Ville de Sept-Îles qui prennent part aux nage-don pour la Société canadienne du cancer. Photo courtoisie

L’idée d’un nage-don a longtemps mijoté dans la tête d’Émilie Leblanc, monitrice en sécurité aquatique à la Ville de Sept-Îles. C’est du concret depuis le 3 novembre, avec des résultats au-delà des objectifs.

Le 1er novembre, Émilie Leblanc partageait son idée avec sa collègue de travail Noria Forbes, qui avait également vu une publication du genre, pour récolter des fonds pour la Société canadienne du cancer.

Deux jours plus tard, le nage-don était lancé. « Une idée se fait toujours mieux à deux que tout seule », mentionne Mme Leblanc.

24 des 31 sauveteurs de la Ville de Sept-Îles ont embarqué dans le défi. Il est tout naturel pour eux de garder la forme avec des longueurs. Ils le font aussi pour Guillaume Tremblay, décédé en 2017, qui était sauveteur.

« Il a son nom sur le tableau du CNSI (Club de natation de Sept-Îles). C’est pour se remémorer Guillaume », dit Noria Forbes.

Le défi motive les sauveteurs à se maintenir en forme et pour certains à nager en groupe. Émilie Leblanc et Noria Forbes ont indiqué que Louis Beaulieu et Léa Gaudreault étaient ceux qui avaient parcouru le plus de distance. Le premier totalise près de 30 km, la seconde près de 50 km.

Le père de Guillaume Tremblay, Alain, touché par la cause, a décidé de nager quelques longueurs pour encourager le groupe.

Les surveillants-sauveteurs profitent des bains en longueur ou des entraînements du Club de natation, pour cumuler les kilomètres. 

Les objectifs fixés en termes de km et de dons amassés pour la Société ont été dépassés ou ajustés à la hausse. 

En date de vendredi dernier, les sauveteurs avaient nagé un peu plus de 158 km (objectif de départ : 125 km). En dons, le nouvel objectif de 1300 $, après celui de 750 $, était rendu à 1293 $.

Émilie Leblanc aimerait refaire un défi de nage éventuellement, sous une autre formule et pour une autre cause.

Elle se dit contente de la réponse jusqu’à maintenant pour ce nage-don, qui prendra fin le 30 novembre. 

Il est possible de donner via le https://fundraisemyway.cancer.ca/participants/39182.

