L’abbé Jérôme Thibault de Port-Cartier présente son deuxième recueil de blagues

Pour l’abbé Jérôme Thibault de Port-Cartier, l’humour au quotidien et dans sa pratique est essentiel. « Je dis souvent à la blague, c’est quoi la différence entre quelqu’un qui rit et quelqu’un qui ne rit pas ? C’est que celui qui ne rit pas, à la mort, il est plus facile à embaumer, il n’a pas de rides dans le visage ! »

Après avoir vendu plus de 650 copies de son premier tome de Rions en église : Avez-vous 2 minutes ?, M. Thibault lancera la suite tant attendue le 26 novembre, 19 h à l’église Sacré-Cœur de Port-Cartier. Les profits de la vente du livre seront remis cette fois encore à la paroisse.

« Ce n’est pas évident dans le contexte où on est toujours remis en question, puis nos grosses bâtisses coûtent de cher à chauffer, alors c’était une source de financement aussi. »

Un rayonnement plus grand que la paroisse

Le premier tome a connu une belle visibilité, et ce avec peu de moyens de distribution. Le livre, comme l’explique Jérôme Thibault, était vendu à la librairie Côte-Nord et directement à l’église Sacré-Cœur, à Port-Cartier. La publicité était du bouche-à-oreille. Puis, il y a eu des médias qui se sont intéressés à son projet et c’est là qu’il a reçu des demandes pour acheter le livre.

« On en a vendu à Calgary, à Vancouver, en France, en Belgique, en Espagne et en Norvège, je suis un auteur international », ajoute-t-il en riant.

L’humour lui permet aussi de rejoindre un public très large.

« Des enfants jusqu’à des gens plus âgés… Il y a une madame de 90 ans, elle m’a dit : ça fait deux fois que je le lis. Puis là, je l’ai laissé sur la table et ma petite fille est venue, elle l’a lu. Elle est partie avec », raconte Jérôme Thibault.

Le recueil de blagues Rions en église : Avez-vous deux minutes Tome 2 de Jéôme Thibault. Photo Nadia Dorval

L’abbé, qui pratique depuis 26 ans, a commencé dès le début de sa carrière à intégrer des histoires drôles à la fin de son sermon.

« Les grands prédicateurs que j’ai rencontrés, que j’ai entendus au Québec, avaient toujours des blagues dans leurs prédications. Il y avait de l’humour pour captiver l’auditoire. »

C’est comme ça que l’abbé Jérôme Thibault a commencé à terminer la messe avec la question Avez-vous deux minutes ?

Le deuxième tome n’est même pas encore paru officiellement que M. Thibault songe déjà au troisième. Une version audio est aussi envisagée et puisqu’il a développé son lectorat avec ses recueils de blagues, l’abbé songe à peut-être se lancer dans un autre projet parallèle, un livre de réflexions sur l’usage courant des sacres au Québec.

Le recueil de 130 blagues sera disponible à partir du 26 novembre, directement à la paroisse Sacré-Cœur de Port-Cartier.