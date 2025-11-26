Côte-Nord : de tempête à « bonne bordée »

Par Emy-Jane Déry 9:26 AM - 26 novembre 2025
Temps de lecture :

Photo archives, Marie-Eve Poulin

Les plus récentes prévisions météorologiques nord-côtières ne respectent plus les critères officiels d’une tempête, mais tout espoir n’est pas perdu pour les petits écoliers qui aimeraient bien avoir un jour de congé jeudi.

Les prévisions de quantité de neige à tomber sur la Côte-Nord ont été revues légèrement à la baisse. Selon les secteurs, on prévoit entre 10 et 20 centimètres de neige au sol, de mercredi soir jusqu’à jeudi soir. 

Pour parler d’une tempête, Environnement Canada a besoin de deux critères combinés : des accumulations de neige suffisamment élevées et un autre effet, qui souvent, sera les vents, explique Nicolas Lessard, météorologue chez MétéoMédia. 

« Dans votre cas, pour la Côte-Nord, on prévoit moins de neige un peu que prévu, mais on prévoit quand même des rafales assez fortes. C’est pourquoi ça ne rencontre pas exactement le critère de tempête, mais si on appelle ça tempête, ce n’est vraiment pas grave », dit-il. 

Pour Baie-Comeau, on prévoit entre 5 et 10 cm, tandis que la région de Sept-Îles pourrait recevoir jusqu’à 20 cm de neige. Pour parler d’une tempête, il faut au moins 25 cm. Partout, les rafales souffleront jusqu’à 70 km/h. 

La neige pourra s’accumuler à un rythme de 1 à 2 cm à l’heure. Initialement, on parlait de 3 cm/h. 

« Plus on a un taux de précipitation élevé, plus ça s’accumule facilement, moins les opérations de déneigement ont le temps de tasser la neige sur la route », explique M. Lessard.

Selon les radars, c’est vraiment dans le nord-est de l’Ontario que cette première bonne bordée de la saison frappera le plus intensément. 

« Dans le nord-est de l’Ontario, avec le même système, ils prévoient du 3 à 4 cm à l’heure et jusqu’à 60 cm. Donc, eux, ils ont vraiment la tempête », affirme le météorologue. 

« Le ressenti sera quand même un genre de tempête pour vous », dit M. Lessard. 

Quant à la fermeture des écoles. « C’est possible encore ! » conclut-il. 

Partager cet article
Transformez cet article en souvenir Faites-le encadrer via yourframedarticle
Politique d'opinion et commentaire

À lire également

Prévisions de MétéoMédia : un « hiver d’antan »

L’hôtel de ville de Sept-Îles sous le pic des démolisseurs

La Société ferroviaire et portuaire de Pointe-Noire dans l’œil du cyclone

Emplois vedettes

Mécanicien

Administration de pilotage des Laurentides
Les Escoumins
Consulter l'offre

Caissier/caissière

STATION INNU ENR. PETRO-CANADA
Uashat
Consulter l'offre
Voir tous les emplois

Lire également

Actualité

Prévisions de MétéoMédia : un « hiver d’antan »

Consulter la nouvelle

L’hôtel de ville de Sept-Îles sous le pic des démolisseurs

Consulter la nouvelle

Édition papier

Consultez l'édition papier de la semaine - 26 novembre 2025

À découvrir

Des contenus marketing présentés par et pour nos annonceurs.

Découvrir plus de contenus
Horizon

La Côte-Nord, ce n’est pas une destination. C’est une adoption.

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Gallix vs. Luskentyre :  Le vent dans les cheveux, l’eau dans les orteils et la paix dans l’âme

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Sept-Îles à la mer et mille raisons d’y aller : Vous reprendrez bien un petit bout de rocher ?

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Archipel-de-Mingan vs Twelve Apostles : le duel des titans géologiques, les apôtres australiens affrontent les druides nordiques

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Harrington Harbour vs Værøy : Un duel nordique entre planches glissantes et symphonie salée

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Côte-Nord vs France : Crâââbe des neiges contre tourteau maniéré, le match des pinces

Présenté par Tourisme Côte-Nord