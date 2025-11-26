ArcelorMittal: le projet de fosse dédiée aux Innus toujours d’actualité

En septembre 2023, Mapi Mobwano, président et chef de la direction d’ArcelorMittal Exploitation minière Canada, annonçait en grande pompe que l’entreprise réservait une fosse de 13 millions de tonnes pour permettre la création d’une première entreprise d’exploitation minière autochtone. Russel Tremblay confirme que le projet est toujours d’actualité, mais précise que les conditions gagnantes devront être en place, avant qu’il se concrétise.

« C’est encore en négociation avec ITUM. Ce n’est pas quelque chose qui est enterré très creux, loin de là, on a beaucoup de discussions avec la communauté », indique M. Tremblay.

Il rappelle qu’ArcelorMittal cultive un partenariat d’affaires avec les Innus de Uashat Mak-Mani utenam depuis 2012.

« Notre angle est assez simple, on essaie d’être des vrais partenaires avec la communauté depuis la signature de l’entente en 2012. Ça a toujours été et M. Mobwano, depuis qu’il est en poste, veut aller plus loin dans notre partenariat. »

La mise en place de ce grand projet n’est toutefois pas une mince affaire.

« Il y a beaucoup d’enjeux, notamment financiers. On ne veut pas faire de quoi et après 2 ans, que ce soit un échec, parce que ça va faire mal. Il faut avoir les conditions de succès. »

Il rappelle que la minière devrait être en opération jusqu’en 2053.

« On a le temps », résume M. Tremblay.

ArcelorMittal a lancé en octobre une cohorte pour former des opérateurs de machinerie lourde dans la communauté.

« C’est beaucoup d’effort de nos équipes de ressources humaines et ça s’inscrit dans toute la démarche. Il faut faire tous les éléments pour arriver à un succès. Depuis 2012, les choses ont changé, tant du côté de la communauté que de notre côté, mais une chose demeure : on veut devenir des modèles. »

Lors de l’annonce, qui avait soulevé, rappelons-le, un certain tollé du côté syndical, M. Mobwano souhaitait que le projet soit mis en place dès 2024. Il faudra attendre encore une période indéterminée avant d’assister la création d’une entreprise des Premières Nations dédiée à la production et l’exploitation du minerai de fer.