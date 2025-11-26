Accident à Beauce Carnaval à Baie-Comeau : manque de formation et de protection, dit la CNESST

Le travailleur impliqué dans l’accident survenu à Beauce Carnaval à Baie-Comeau se trouvait dans une zone dangereuse. Le manque de protection et la méthode de travail sont des causes soulevées dans l’enquête de la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST).

Les conclusions de l’enquête de la CNESST ont été rendues publiques aujourd’hui. L’enquête permet de déterminer deux causes pour expliquer l’accident ayant causé des blessures graves à un travailleur de Beauce Carnaval le 21 mai à Baie-Comeau.

Tout d’abord, le travailleur se retrouvait dans la « zone dangereuse du manège » en mouvement et il s’est fait happer.

Ensuite, la CNESST détermine que la « méthode de travail improvisée quant au positionnement du deuxième opérateur était inadéquate ». Elle exposait celui-ci aux zones dangereuses du manège en mouvement.

Finalement, la CNESST mentionne que l’absence de barrières de protection à l’arrière du manège serait une cause probable dans l’accident.

« Le jour de l’accident, aucune barrière ou clôture n’est présente à l’arrière de la plateforme du manège, endroit vers lequel le travailleur blessé se dirige au moment de l’accident. L’employeur mentionne qu’il n’y a jamais eu de barrière à l’arrière », peut-on lire dans le rapport.

Interdiction d’utiliser le manège

À la suite de l’accident, la CNESST a interdit à Beauce Carnaval d’utiliser le manège FULL TILT.

Ce plus, l’employeur a dû prendre des mesures assurant que les risques soient réduits au niveau le plus bas possible, pour réduire les dangers.

La CNESST a demandé l’installation des protections derrière le manège afin d’y empêcher l’accès, en mettant en place des procédures de travail écrites pour ses travailleurs, puis en s’assurant que ceux-ci reçoivent une formation leur permettant d’appliquer adéquatement ces procédures.

« L’employeur s’est conformé à ces exigences », écrit la CNESST dans un communiqué.

Recommandations et suivi de l’enquête

La CNESST demande à la Régie du bâtiment du Québec d’exiger, en plus de l’attestation de conformité initiale, une attestation de conformité sur une base périodique.

Elle informera aussi des conclusions de son enquête les propriétaires-exploitants de jeux et manèges et les personnes pour émettre des attestations de conformité aux entrepreneurs, aux constructeurs-propriétaires et aux propriétaires-exploitants pour des travaux de construction et la sécurité d’un jeu ou d’un manège.

Finalement, le rapport d’enquête sera distribué à l’Union des municipalités du Québec, à la Fédération québécoise des municipalités, aux associations sectorielles paritaires, de même qu’aux gestionnaires de mutuelles de prévention.

Chronologie de l’accident

Dans son rapport, la CNESST détaille la chronologie de l’accident du 21 mai à Baie-Comeau.

Selon elle, ce jour-là, l’opérateur en formation se trouvait sur le site de Beauce Carnaval et il assistait l’opérateur principal du manège FULL TILT.

Les deux devaient se relayer les commandes pour opérer le manège. À un moment, l’opérateur principal était aux commandes, avec le manège en mouvement, et celui en formation a quitté sa position pour prendre sa pause.

Il s’est déplacé sur la plateforme pour se diriger vers l’arrière du manège, pour se retrouver dans la zone dangereuse

Il a alors été frappé à la tête par le contrepoids du manège. Les secours ont été appelés sur les lieux et l’opérateur en formation a été transporté à l’hôpital de Baie-Comeau, puis transféré dans un centre hospitalier de Québec.