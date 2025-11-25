Un nouveau DG pour la Station Gallix 

La Station Gallix misera sur un nouveau directeur général pour la nouvelle saison, en la personne de Éric Poulin.

L’annonce a été faite en début de soirée sur les réseaux sociaux.

« Il apportera son expertise, son leadership et une vision renouvelée pour la suite de l’aventure Gallix », est-il écrit sur la page Facebook de la Station.

M. Poulin succède à Mathieu Gaudreault qui était en poste depuis deux ans.

Il y aura également du sang neuf au poste de responsable logistique et marketing. Nathan Therriault remplace Melyna Lareau qui terminera à la Station le 28 novembre.

Elle dit quitter ses fonctions « le coeur rempli de gratitude pour les collègues, partenaires, bénévoles et clients avec qui j’ai eu la chance de collaborer. Merci pour votre confiance, votre soutien et tous les moments partagés. La Station Gallix est entre de belles mains, et je resterai toujours une fière ambassadrice de cette montagne que j’aime tant ».