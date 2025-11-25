Un débarcadère-rail à Port-Cartier

Par Vincent Rioux-Berrouard 4:00 PM - 25 novembre 2025
Temps de lecture :

Un débarcadère ferroviaire pourrait être aménagé au quai municipal de Port-Cartier. Photo courtoisie

Des études sont en cours afin que le quai municipal de Port-Cartier puisse potentiellement se munir d’un débarcadère-rail, un projet qui se fait attendre depuis des décennies.

C’est la Société du port ferroviaire de Port-Cartier (SOCAR) qui est derrière cette initiative.

C’est au début des années 1980 qu’un débarcadère ferroviaire aurait dû être installé à Port-Cartier. La crise économique qui a touché la région a empêché le projet d’aller de l’avant, explique Sébastien Plante-Deschênes, directeur du quai municipal et vice-président de la SOCAR. Ce dernier a décidé de remettre l’emphase sur ce projet depuis son arrivée en poste, en février 2024.

Le débarcadère-rail permettrait de relier Port-Cartier au réseau ferroviaire du Canadian National à Matane et ainsi favoriser le transport par wagon.

Une telle infrastructure permettrait à de nombreux industriels de la région d’avoir accès à de nouveaux marchés pour vendre leurs produits.

Il y aurait aussi des économies pour les coûts de transport et de manutention. Lorsqu’il faut charger un produit sur un camion à partir d’un wagon, il y a des frais. Avec un débarcadère ferroviaire, certaines manutentions ne seraient plus nécessaires. Également, il y aurait une diminution du trafic routier, ce qui permettrait de baisser la production de gaz à effet de serre.

Un tel projet pourrait aussi favoriser la hausse des livraisons en provenance de la rive sud.

« Du moment que l’infrastructure sera là et opérationnelle, les entreprises vont commencer à chercher à l’utiliser », dit M. Plante-Deschênes.

Ce projet a aussi un avantage au niveau de la sécurité de la route 138, parce qu’il permettrait le retrait de plusieurs poids lourds. Le plus récent rapport d’accident de la SAAQ révèle une hausse des accidents mortels sur la Côte-Nord.

« Je ne dis pas qu’ils sont tous reliés à des poids lourds », précise M. Plante-Deschênes, mais diminuer le trafic lourd pourrait contribuer à la sécurité.

La SOCAR compte plusieurs partenaires tels qu’ArcerlorMittal, Arbec, BlackPearls, le Port de Sept-Îles, la Société du Plan Nord, Développement économique Port-Cartier et le ministère de l’Économie.

