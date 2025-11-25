La collaboration entre le CPE Picassou et la minière Rio Tinto Fer et Titane aura permis l’ouverture d’une garderie communautaire à Havre-Saint-Pierre comprenant 12 places.

Comme pratiquement partout dans la province, les places en garderie sont difficiles à obtenir à Havre-Saint-Pierre. L’une des options sont les garderies en milieu familial. Toutefois, il arrive que ce type de service ne dure pas longtemps, parce qu’il y a certains irritants pour les gestionnaires. Une garderie familiale dans un lieu de résidence privée présente son lot de défis.

« Ça use les résidences privées et des fois, ça affecte la vie familiale», explique la directrice générale du CPE Picassou, Nadia Ziat.

Le projet avec Rio Tinto Fer et Titane est né du désir d’une personne ayant déjà une garderie en milieu familial qui souhaitait travailler avec une autre personne.

« On s’est donc mobilisé pour trouver un local et une deuxième personne qui voudrait s’occuper de la garderie », dit Mme Ziat

La garderie a élu domicile dans les locaux de l’Association de chasse et pêche de Havre-Saint-Pierre, sur la rue de la Boliva. C’est Rio Tinto Fer et Titane qui assure 50 % du coût du loyer, pour la garderie. Cette aide permet à la minière d’avoir une priorité sur les places disponibles, qui peuvent servir aux employés de l’entreprise.

Pour la minière, il était tout naturel de contribuer à ce projet qui répond à un besoin pour les familles de la région.

« La garderie représente bien plus qu’une nouvelle installation. C’est un investissement dans l’avenir de notre communauté et dans la qualité de vie de ceux et celles qui y travaillent et y élèvent leurs enfants », explique un porte-parole de la minière par courriel.

L’ouverture de cette garderie aura des conséquences positives pour la communauté, croit l’entreprise.

« En tant qu’acteur économique important dans la région, Rio Tinto Fer et Titane souhaite continuer à soutenir des initiatives qui favorisent le dynamisme des collectivités, l’attraction de la main-d’œuvre et la rétention des familles », écrit la minière.

Cette initiative fait partie des solutions pour s’attaquer au problème du manque de places en garderie, selon Mme Ziat.

« Quand on peut profiter du soutien financier d’un employeur, c’est très important, parce que ce type de projet pourrait durer longtemps », dit-elle.

Il s’agit du troisième projet de ce type réalisé par le CPE Picassou. L’un est également à Havre-Saint-Pierre, en collaboration avec le Carrefour famille Minganie, et l’autre a été mis en place à Aguanish, en collaboration avec la municipalité et le Centre de services scolaire.