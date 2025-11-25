Nouvelle vie pour le dépanneur de Franquelin

Un peu plus de six mois après sa fermeture, le dépanneur de Franquelin s’apprête à reprendre vie grâce à un couple de Lanaudière, qui connaît très bien le métier… et la région !

Patrick Ferland et Line Mansour avaient comme projet de retraite de venir s’établir dans le coin de Franquelin.

« Les origines de mon père sont à Godbout », mentionne cette dernière. « Depuis dix ans, c’est notre destination vacances de venir ici. […] Ma fille est venue aussi faire un bout de son cégep à Baie-Comeau. »

Quand l’ancienne propriétaire du dépanneur a fermé boutique au début mai, le couple venait de s’acheter un chalet dans le coin.

« Quand on a vu ça, ça nous a poussés dans notre réflexion », lance la femme de 44 ans.

Notons que Patrick Ferland était gérant d’une station-service chez lui, en plus d’avoir occupé une panoplie d’emplois, comme serveur et en travaillant en mécanique pour véhicules légers.

Dans le même dépanneur, sa conjointe était responsable de la section prêt-à-manger et leur fille, Dorothée Ferland, travaillait comme assistante-gérante.

La famille a acheté une maison à Franquelin et a débarqué dans le village le 8 novembre.

Notons que la transaction sera finalisée sous peu, le couple sera propriétaire de la bâtisse du dépanneur. Celui-ci s’appellera maintenant : Dépanneur Le P’tit Franquelin.

Le dépanneur de Franquelin rouvrira ses portes sous peu. Des travaux sont en cours pour tout remettre en ordre. Photo Karianne Nepton-Philippe

Travaux et ouverture

Les nouveaux propriétaires préfèrent ne pas s’avancer sur une date d’ouverture, car ils sont en attente de certains permis. Ils visent le mois de décembre, si tout va bien.

De plus, ce n’est pas l’ouvrage qui manque à l’intérieur du commerce.

« Il y a beaucoup de mises à jour à faire. Il y a de la peinture et il faut changer les extincteurs, par exemple », indique l’homme de 51 ans.

En plus de réinstaller le système de caméra de surveillance et le système de caisse, la cuisine est à refaire au complet.

« On est à la recherche de photos historiques de la bâtisse et on a une question piège : quel âge avait le frigidaire », lance Line Mansour.

Celui-ci doit dater d’au moins 50 ans selon eux, avec ce qu’ils ont entendu. « Il fonctionnait, mais il coulait. Il fallait tout refaire, le fond du frigidaire. Ça amenait beaucoup de problèmes », ajoute-t-elle.

L’essence, c’est pour plus tard

« On se fait souvent demander la question », déclare Line Mansour concernant la possibilité de réintégrer l’essence pour en faire une station-service à nouveau.

« On veut y aller doucement. Il y aura du prêt-à-manger et ce qu’il y a dans un dépanneur habituellement. On veut d’abord être capable de rentrer les produits, pour que les gens ne soient pas obligés d’aller à Baie-Comeau chaque fois », mentionne-t-elle.

Ceux-ci se concentrent sur les priorités et l’essence viendra en temps et lieu. « C’est dispendieux aussi », expriment-ils, alors qu’ils ont mis des investissements personnels dans ce projet.

« Les gens qui veulent que le dépanneur reste, on les invite à encourager local », conclut Line Mansour, qui se dit impatiente d’ouvrir les portes du commerce.