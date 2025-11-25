Les canons sont en marche à la Station Gallix 

La saison sur les pentes de la Station Gallix se prépare. L’enneigement à partir des canons s’est amorcé mardi matin.

C’est sur le coup de 10h36, le 25 novembre, que les machines ont été mises en marche à la Station Gallix.

Cette neige à partir des canons s’ajoutera ainsi au 25 centimètres qui restaient au sol dans la montagne.

Si tout va comme prévu, la date d’ouverture serait le 20 décembre.

Par ailleurs, les adeptes de sports de glisse ont jusqu’au 29 novembre pour se prévaloir de la prévente d’abonnement.

C’est aussi à cette date que se tiendra le Ski Bazar de 9h à 13h, suivi de l’assemblée générale annuelle à 13h30.

Pour la vente d’équipements de glisse usagés, le tout au profit de la Patrouille de ski, les gens peuvent déposer leurs anciens équipements les 27 et 28 novembre, de 18h30 à 20h30, au Petit théâtre du Centre socio-récréatif, pour Sept-Îles, et, pour Port-Cartier, le 27 novembre, de 18h30 à 20h, dans le corridor de l’agora du Centre Éducatif L’Abri (entrée par l’école).