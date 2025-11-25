Les canons sont en marche à la Station Gallix 

Par Sylvain Turcotte 6:33 PM - 25 novembre 2025
Temps de lecture :

L'enneigement à la Station Gallix, à partir des canons, a été lancé le 25 novembre à 10h36. Photo Station Gallix

La saison sur les pentes de la Station Gallix se prépare. L’enneigement à partir des canons s’est amorcé mardi matin. 

C’est sur le coup de 10h36, le 25 novembre, que les machines ont été mises en marche à la Station Gallix.

Cette neige à partir des canons s’ajoutera ainsi au 25 centimètres qui restaient au sol dans la montagne.

Si tout va comme prévu, la date d’ouverture serait le 20 décembre. 

Par ailleurs, les adeptes de sports de glisse ont jusqu’au 29 novembre pour se prévaloir de la prévente d’abonnement.

C’est aussi à cette date que se tiendra le Ski Bazar de 9h à 13h, suivi de l’assemblée générale annuelle à 13h30. 

Pour la vente d’équipements de glisse usagés, le tout au profit de la Patrouille de ski, les gens peuvent déposer leurs anciens équipements les 27 et 28 novembre, de 18h30 à 20h30, au Petit théâtre du Centre socio-récréatif, pour Sept-Îles, et, pour Port-Cartier, le 27 novembre, de 18h30 à 20h, dans le corridor de l’agora du Centre Éducatif L’Abri (entrée par l’école). 

Un nouveau DG pour la Station Gallix 

Partager cet article
Transformez cet article en souvenir Faites-le encadrer via yourframedarticle
Politique d'opinion et commentaire

À lire également

La Petite Boussole aide les 5 à 17 ans de la Côte-Nord

Un débarcadère-rail à Port-Cartier

Les Autochtones mis à profit pour construire «l’équivalent de 10 Baie-James»

Emplois vedettes

Mécanicien

Administration de pilotage des Laurentides
Les Escoumins
Consulter l'offre

Agent(e) correctionnel(le) I – Établissement Port-Cartier (CX-01) – Processus accéléré

Service correctionnel Canada
Port-Cartier
Consulter l'offre
Voir tous les emplois

Lire également

La Petite Boussole aide les 5 à 17 ans de la Côte-Nord

Consulter la nouvelle

Un débarcadère-rail à Port-Cartier

Consulter la nouvelle

Édition papier

Consultez l'édition papier de la semaine - 26 novembre 2025

À découvrir

Des contenus marketing présentés par et pour nos annonceurs.

Découvrir plus de contenus
Horizon

La Côte-Nord, ce n’est pas une destination. C’est une adoption.

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Gallix vs. Luskentyre :  Le vent dans les cheveux, l’eau dans les orteils et la paix dans l’âme

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Sept-Îles à la mer et mille raisons d’y aller : Vous reprendrez bien un petit bout de rocher ?

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Archipel-de-Mingan vs Twelve Apostles : le duel des titans géologiques, les apôtres australiens affrontent les druides nordiques

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Harrington Harbour vs Værøy : Un duel nordique entre planches glissantes et symphonie salée

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Côte-Nord vs France : Crâââbe des neiges contre tourteau maniéré, le match des pinces

Présenté par Tourisme Côte-Nord