Souvenir de Conrad-Parent : du judo dans l’aréna

Poursuivons la série de chroniques sur l’histoire du vieil aréna de Sept-Îles et ses faits marquants.

Le jadis Palais des Sports, devenu l’aréna Conrad-Parent en 1992, a été le théâtre de différentes compétitions sportives, et pas seulement avec des patins aux pieds.

Par quatre fois, Sept-Îles a accueilli le Championnat canadien de judo et ça se déroulait sur la surface de l’aréna occupée par les tatamis.

La première fois, ça se passait en 1984, la deuxième, douze ans plus tard, soit en 1996, la troisième, en 2002, et la dernière, en 2011 (photo).

Le rendez-vous de 1996 servait d’ailleurs de sélections pour les Jeux olympiques d’Atlanta. Le Québécois Nicolas Gil décrochait l’or pour obtenir son billet pour les Jeux. M. Gill est le conjoint de la Port-Cartoise d’origine Marie-Hélène Chisholm.