Une tempête de neige à l’horizon sur la Côte-Nord
La Côte-Nord pourrait recevoir entre 15 et 25 centimètres de neige entre mercredi et jeudi. Photo Pixabay
Environnement Canada a publié un bulletin météorologique spécial le 24 novembre. Une tempête de neige est possible en deuxième moitié de semaine entre Les Escoumins et Sept-Îles.
Un total de 15 à 25 centimètres de neige et de la poudrerie par endroits sont attendus à partir de mercredi dans la nuit. La tempête devrait se poursuivre jusqu’à jeudi soir, selon Environnement Canada.
Les régions des Escoumins, de Baie-Comeau, de Sept-Îles et de la rivière Manicouagan seront touchées, prévient-on.
« La neige pourrait s’accumuler à un rythme de 3 centimètres par heure, tandis que des rafales soufflant jusqu’à 70 kilomètres à l’heure produiraient de la poudrerie par endroits », précise Environnement Canada.
On peut s’attendre à des conditions routières difficiles en raison de l’accumulation de neige et d’une visibilité fortement réduite.
À découvrir
Des contenus marketing présentés par et pour nos annonceurs.