Une campagne de mobilisation pour la modernisation de l’Hôpital de Sept-Îles

La Ville de Sept-Îles et son nouveau maire, Benoit Méthot, mettront bientôt en place une campagne de mobilisation pour faire débloquer le projet d’agrandissement et de modernisation de l’Hôpital de Sept-Îles.

Le maire en a fait l’annonce lors de la séance du 24 novembre.

Le projet d’agrandissement est prêt et tout ce qu’il manque est l’autorisation de Québec et le financement qui l’accompagne.

Benoit Méthot rappelle qu’il y a beaucoup de projets au Québec, mais qu’il y aura peu d’élus. Voilà pourquoi il souhaite mobiliser le milieu pour faire pression sur le gouvernement provincial.

« Si on ne fait pas valoir notre besoin et notre alignement régional derrière ce projet, on n’a peu de chance que cela passe », affirme M. Méthot.

Le maire souhaite mobiliser la population, mais aussi les acteurs régionaux. Il rappelle que l’Hôpital dessert tout l’est de la Côte-Nord.

« On veut mobiliser la population, mais aussi tous nos partenaires régionaux, pas juste les gens de Sept-Îles. [ C’est un projet] qui a une portée régionale. Les gens de la Basse-Côte-Nord et des communautés autochtones bénéficient des services [de l’Hôpital]. On veut que les gens joignent leur voix ensemble pour faire valoir au gouvernement l’importance de ce projet-là », indique le maire de Sept-Îles.

Benoit Méthot veut mobiliser la population pour le projet de modernisation de l’Hôpital de Sept-Îles. Photo Vincent Rioux-berrouard

Le projet d’agrandissement de l’Hôpital de Sept-Îles est inscrit au Plan québécois des infrastructures (PQI) du gouvernement du Québec. Depuis 2021, il est à l’étape de planification.