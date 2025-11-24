Un nouveau directeur pour le service incendie de Sept-Îles

C’est Patrick Bouffard qui occupera désormais la fonction de directeur du service de sécurité incendie de la Ville de Sept-Îles

Sa nomination a été confirmée lors de la séance du conseil du 24 novembre.

Il succède à Joël Sauvé qui a quitté ses fonctions au mois d’août. Il a occupé le poste pendant plus de deux ans.

Patrick Bouffard occupait les fonctions de coordonnateur senior services d’urgence pour Rio Tinto IOC.