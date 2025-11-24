Un nouveau directeur pour le service incendie de Sept-Îles
Caserne de la Sécurité incendie de Sept-Îles Photo Sylvain Turcotte
C’est Patrick Bouffard qui occupera désormais la fonction de directeur du service de sécurité incendie de la Ville de Sept-Îles
Sa nomination a été confirmée lors de la séance du conseil du 24 novembre.
Il succède à Joël Sauvé qui a quitté ses fonctions au mois d’août. Il a occupé le poste pendant plus de deux ans.
Patrick Bouffard occupait les fonctions de coordonnateur senior services d’urgence pour Rio Tinto IOC.
Politique d'opinion et commentaire
À découvrir
Des contenus marketing présentés par et pour nos annonceurs.
Horizon
La Côte-Nord, ce n’est pas une destination. C’est une adoption.
Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon
Gallix vs. Luskentyre : Le vent dans les cheveux, l’eau dans les orteils et la paix dans l’âme
Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon
Sept-Îles à la mer et mille raisons d’y aller : Vous reprendrez bien un petit bout de rocher ?
Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon
Archipel-de-Mingan vs Twelve Apostles : le duel des titans géologiques, les apôtres australiens affrontent les druides nordiques
Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon
Harrington Harbour vs Værøy : Un duel nordique entre planches glissantes et symphonie salée
Présenté par Tourisme Côte-Nord