Torngat tend la main aux Innus d’Uashat Mak Mani-utenam

La protection du caribou, la qualité de l’eau et de l’air et les risques liés à la radioactivité sont les principales préoccupations exprimées par les quelque 40 membres des communautés de Uashat Mak Mani-utenam qui ont assisté aux premières consultations dédiées aux Autochtones organisés par Métaux Torngat les 19 et 20 novembre.

Métaux Torngat a entamé la conversation avec ITUM en 2023. Plusieurs rencontres ont eu lieu au niveau politique, mais ces séances d’information et de consultations étaient les premières rencontres publiques s’adressant spécifiquement aux gens de la communauté. Les rencontres ont pris la forme d’échanges.

« On voulait, initialement, faire une présentation et des ateliers, mais on s’est adapté en répondant plutôt aux questions au fur et à mesure », indique Emmanuelle Becaert, directrice environnement, santé et sécurité chez Torngat.

Les enjeux soulevés par les personnes présentes n’ont pas créé la surprise.

« On savait c’était quoi les enjeux qui allaient être soulevés. Les grandes lignes, dans les deux soirées, ça a été les mêmes éléments. La protection du caribou, c’est la première question qui est sortie, ce qui intéresse le plus la communauté et pas uniquement le projet de Sept-Îles, mais pour le projet dans son ensemble », rapporte-t-elle. « La protection de l’eau aussi, autant au niveau de la mine qu’au niveau de Sept-Îles. La qualité de l’air aussi a été évoquée puis, les résidus, notamment au niveau des éléments de radioactivité », énumère M. Becaert.

Emmanuelle Becaert, ing., Directrice, Environnement, Santé et Sécurité Métaux Torngat Photo courtoisie

Elle estime que certaines craintes ont pu être apaisées.

« Ça fait plus de deux ans qu’on travaille sur le projet. On a déjà beaucoup changé le projet en fonction des commentaires qu’on avait eus lors des consultations publiques, autant au niveau des communautés du Labrador et du Nord-du-Québec, que lors des présentations à Sept-Îles. »

Initialement, Torngat lorgnait du côté du parc industriel Armand-Viau. La proximité avec la source d’eau potable de la Ville, le Lac-des-Rapides, et du secteur Ferland, a été identifié comme enjeu suite aux consultations.

« Compte tenu des préoccupations, l’équipe est retournée faire ses devoirs et on a repris le dialogue avec la Société ferroviaire et portuaire de Pointe-Noire », indique Aline Vandermeer, directrice des communications chez Torngat. 110 hectares dans ce secteur seraient priorisés et des analyses environnementales et géotechniques ont été menées, dans les derniers mois.

Les résultats devraient être connus début 2026. « Les rapports ne sont pas encore finalisés, mais on n’a pas de surprise. C’est un site industriel et on avait quand même des grandes idées, des idées générales de tout ce qu’il y avait sur le site. Il n’y a pas de deal-breaker », affirme Emmanuelle Becaert.