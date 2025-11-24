Référendum sur l’hôtel de ville de Sept-Îles : une décision bientôt prise

Par Vincent Rioux-Berrouard 10:24 PM - 24 novembre 2025
Temps de lecture :

Le conseil municipal de Sept-Îles devrait bientôt prendre une décision concernant la possible tenue d'un référendum sur l'hôtel de ville. Image courtoisie

Le conseil de Sept-Îles devrait bientôt décider s’il tiendra un référendum sur le règlement d’emprunt concernant le projet de nouvel hôtel de ville.

Le maire Benoit Méthot a indiqué que cette décision devrait être prise pour la prochaine séance publique du conseil qui se tiendra le 8 décembre.

« À la prochaine séance, on devrait avoir du progrès à vous annoncer », a-t-il dit.

Les élus du conseil devront prendre une décision dans ce dossier à la suite de la tenue d’un registre au mois d’octobre où 2 536 citoyens ont signé. Ce résultat force la municipalité à tenir un référendum ou à revoir le projet.

Benoit Méthot indique que les élus comptent aussi profiter des prochaines semaines pour approfondir le dossier et définir la suite des choses.

« C’est un dossier assez complexe. Il y a beaucoup de données. Le conseil est en processus de prendre connaissance des tenants et aboutissants du projet », dit-il. « On n’a pas de développement à vous annoncer. On va vous demander d’être patient et de nous donner le temps de faire le tour de la question. »

Lors de la campagne électorale, Benoit Méthot avait affirmé qu’il ne souhaitait pas de référendum.

L’hôtel de ville situé sur l’avenue de Quen subi actuellement des travaux de démolition. Le terrain où se situe le bâtiment a été vendu au CISSS de la Côte-Nord pour la somme de 18,5 M$. Par ailleurs, cette somme est présentement en fidéicommis chez un notaire.

Pour l’instant, les employés de la municipalité sont relocalisés dans des bureaux temporaires à Place Sept-Îles

Partager cet article
Transformez cet article en souvenir Faites-le encadrer via yourframedarticle
Politique d'opinion et commentaire
S’abonner
Notification pour
guest
0 Commentaires
Le plus ancien
Le plus récent Le plus populaire
Commentaires en ligne
Afficher tous les commentaires

À lire également

Une campagne de mobilisation pour la modernisation de l’Hôpital de Sept-Îles

Un nouveau directeur pour le service incendie de Sept-Îles

Une tempête de neige à l’horizon sur la Côte-Nord

Emplois vedettes

OUVRIER POLYVALENT

Le Service Correctionnel Canada
Port-Cartier
Consulter l'offre

Agent(e) correctionnel(le) I – Établissement Port-Cartier (CX-01) – Processus accéléré

Service correctionnel Canada
Port-Cartier
Consulter l'offre
Voir tous les emplois

Lire également

Une campagne de mobilisation pour la modernisation de l’Hôpital de Sept-Îles

Consulter la nouvelle

Un nouveau directeur pour le service incendie de Sept-Îles

Consulter la nouvelle

Édition papier

Consultez l'édition papier de la semaine - 19 novembre 2025

À découvrir

Des contenus marketing présentés par et pour nos annonceurs.

Découvrir plus de contenus
Horizon

La Côte-Nord, ce n’est pas une destination. C’est une adoption.

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Gallix vs. Luskentyre :  Le vent dans les cheveux, l’eau dans les orteils et la paix dans l’âme

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Sept-Îles à la mer et mille raisons d’y aller : Vous reprendrez bien un petit bout de rocher ?

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Archipel-de-Mingan vs Twelve Apostles : le duel des titans géologiques, les apôtres australiens affrontent les druides nordiques

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Harrington Harbour vs Værøy : Un duel nordique entre planches glissantes et symphonie salée

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Côte-Nord vs France : Crâââbe des neiges contre tourteau maniéré, le match des pinces

Présenté par Tourisme Côte-Nord