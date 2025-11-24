Référendum sur l’hôtel de ville de Sept-Îles : une décision bientôt prise

Le conseil de Sept-Îles devrait bientôt décider s’il tiendra un référendum sur le règlement d’emprunt concernant le projet de nouvel hôtel de ville.

Le maire Benoit Méthot a indiqué que cette décision devrait être prise pour la prochaine séance publique du conseil qui se tiendra le 8 décembre.

« À la prochaine séance, on devrait avoir du progrès à vous annoncer », a-t-il dit.

Les élus du conseil devront prendre une décision dans ce dossier à la suite de la tenue d’un registre au mois d’octobre où 2 536 citoyens ont signé. Ce résultat force la municipalité à tenir un référendum ou à revoir le projet.

Benoit Méthot indique que les élus comptent aussi profiter des prochaines semaines pour approfondir le dossier et définir la suite des choses.

« C’est un dossier assez complexe. Il y a beaucoup de données. Le conseil est en processus de prendre connaissance des tenants et aboutissants du projet », dit-il. « On n’a pas de développement à vous annoncer. On va vous demander d’être patient et de nous donner le temps de faire le tour de la question. »

Lors de la campagne électorale, Benoit Méthot avait affirmé qu’il ne souhaitait pas de référendum.

L’hôtel de ville situé sur l’avenue de Quen subi actuellement des travaux de démolition. Le terrain où se situe le bâtiment a été vendu au CISSS de la Côte-Nord pour la somme de 18,5 M$. Par ailleurs, cette somme est présentement en fidéicommis chez un notaire.

Pour l’instant, les employés de la municipalité sont relocalisés dans des bureaux temporaires à Place Sept-Îles