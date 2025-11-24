Lutte aux stupéfiants : la SQ frappe à Port-Cartier et Havre-Saint-Pierre

Par Sylvain Turcotte 4:05 PM - 24 novembre 2025
Temps de lecture :

Photo Archives

Les policiers de la Sûreté du Québec y sont allés de perquisitions en matière de stupéfiants, le 20 novembre, saisissant notamment de la coke, tant à Port-Cartier qu’à Havre-Saint-Pierre.  

À Port-Cartier, l’intervention policière s’est déroulée de façon simultanée dans des résidences des rues Vallée et Côte-du-Moulin.

– 225 grammes de cocaïne

– 500 comprimés de méthamphétamine

– Diverses drogues

– 10 000 $

La même journée, du côté de Havre-Saint-Pierre, les policiers de la SQ ont retiré du marché illicite plus de 140 grammes de cocaïne dans une résidence de l’avenue de l’Archipel. Ils ont également saisi près de 5000 $ et une camionnette GMC Canyon en bien infractionnel.

Plusieurs autres types de drogues (méthamphétamine, psilocybine, etc.) ont également été trouvés sur place.

Deux hommes ont été arrêtés puis remis en liberté pour une comparution ultérieure.

« Rappelons que toute information sur des actes criminels ou des événements suspects peut être communiquée à la Centrale de l’information criminelle de la Sûreté du Québec au 1 800 659-4264 », rappellent les autorités policières.

Partager cet article
Transformez cet article en souvenir Faites-le encadrer via yourframedarticle
Politique d'opinion et commentaire

À lire également

«Chauffeurs inc.»: le Bloc et des victimes demandent à Ottawa d’en faire plus

Torngat tend la main aux Innus d’Uashat Mak Mani-utenam

Services d’une sage-femme en Côte-Nord : une bataille loin d’être gagnée

Emplois vedettes

OUVRIER POLYVALENT

Le Service Correctionnel Canada
Port-Cartier
Consulter l'offre

Agent(e) correctionnel(le) I – Établissement Port-Cartier (CX-01) – Processus accéléré

Service correctionnel Canada
Port-Cartier
Consulter l'offre
Voir tous les emplois

Lire également

Actualité

«Chauffeurs inc.»: le Bloc et des victimes demandent à Ottawa d’en faire plus

Consulter la nouvelle

Torngat tend la main aux Innus d’Uashat Mak Mani-utenam

Consulter la nouvelle

Édition papier

Consultez l'édition papier de la semaine - 19 novembre 2025

À découvrir

Des contenus marketing présentés par et pour nos annonceurs.

Découvrir plus de contenus
Horizon

La Côte-Nord, ce n’est pas une destination. C’est une adoption.

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Gallix vs. Luskentyre :  Le vent dans les cheveux, l’eau dans les orteils et la paix dans l’âme

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Sept-Îles à la mer et mille raisons d’y aller : Vous reprendrez bien un petit bout de rocher ?

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Archipel-de-Mingan vs Twelve Apostles : le duel des titans géologiques, les apôtres australiens affrontent les druides nordiques

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Harrington Harbour vs Værøy : Un duel nordique entre planches glissantes et symphonie salée

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Côte-Nord vs France : Crâââbe des neiges contre tourteau maniéré, le match des pinces

Présenté par Tourisme Côte-Nord