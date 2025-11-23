Une première séance dans une nouvelle salle pour les élus municipaux de Sept-Îles

C’est ce lundi soir que se tiendra la première séance du conseil de la Ville de Sept-Îles depuis l’élection du 2 novembre.

Avec la démolition en cours de l’hôtel de ville sur l’avenue de Quen, les séances publiques se dérouleront désormais dans une salle dans les locaux de Place Sept-Îles (bureau 229, 2e étage).

Il est aussi possible de visionner les séances publiques du conseil municipal sur les ondes de NousTV ou en Facebook live, à partir de la page Fans de NousTV Côte-Nord ou Ville de Sept-Îles. Par ailleurs, TELUS ne diffusera plus les séances des conseils municipaux.

À l’ordre du jour de la séance du 24 novembre, il y aura la nomination d’un nouveau directeur du service incendie. Ce poste est vacant depuis le départ de Joël Sauvé en août.

Il y aura aussi le dépôt du registre sur le règlement d’emprunt pour le nouvel hôtel de ville. Rappelons que 2 536 personnes avaient signé le registre au mois d’octobre. Face à ce résultat, le nouveau conseil devra décider s’il tiendra un référendum sur la question ou s’il modifiera son projet.