La structure du nouvel aréna de Sept-Îles prend forme

Lentement mais sûrement le nouvel aréna de Sept-Îles commence à apparaître dans le paysage urbain avec la structure qui commence à être montée.

C’est en mai que le chantier a débuté et tous les indicateurs sont au vert jusqu’à maintenant.

«En date d’aujourd’hui, selon le dernier échéancier déposé par l’entrepreneur, la fin de la construction du nouveau bâtiment est toujours prévue pour le début du mois de septembre », indique le service des communications de la Ville de Sept-Îles.

Les signaux sont également positifs pour le respect du budget. À ce jour, 1,36 % du montant pour les imprévus, prévu au budget de projet, a été utilisé.

Pour ce qui est des travaux, la confection de divers éléments constituant la structure de béton a été réalisée comme les empattements et les murs de fondation. Les équipes s’attaquent maintenant aux dalles structurales de l’édifice puis aux gradins.

La structure du nouvel aréna prend forme. Photo Vincent Rioux-Berrouard

La structure d’acier commence à être assemblée. Une première partie a été installée et les autres sections sont attendues dans les prochaines semaines.

D’autres travaux se déroulent en parallèle ce qui demande une bonne coordination pour les travailleurs sur le chantier. Il y a notamment l’installation des services électromécaniques sous-dalle (plomberie, électricité, réfrigération) et le raccordement électrique avec Hydro-Québec.

Le projet de nouvel aréna comprenait également la réfection de la toiture de l’aréna Guy-Carbonneau. Les travaux pour cet aspect ont été exécutés.

La construction de cette infrastructure sportive est rendue nécessaire par l’état de l’aréna Conrad-Parent qui a été jugé comme étant arrivé au terme de sa vie utile. L’aréna Conrad-Parent sera démoli lorsque le nouvel aréna sera mis en service, selon les plans de la municipalité.

Coût

Un contrat de 62,2 M$ a été octroyé à la firme EBC pour la réalisation de cette infrastructure sportive. Le coût total du projet est de 78,5 M$, lorsqu’on inclut les taxes applicables, les frais de surveillance de chantier et les frais de financement.

La municipalité bénéficie d’une aide financière de 20 M$ du gouvernement du Québec pour le projet. La Ville espère aussi un soutien financier de la part d’entreprises et de partenaires. À ce jour, seul Rio Tinto IOC a annoncé une participation financière de 750 000$ pour le nouvel aréna.