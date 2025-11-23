Hockey Senior AA : les Marchands reviennent de l’arrière

Les Marchands de Havre-Saint-Pierre ont fait plaisir à leurs partisans, vendredi soir, en disposant des Gaulois PCR de Port-Cartier, en prolongation. C’était le seul match de la semaine dans la Ligue de hockey Senior AA de la Côte-Nord.

La formation cayenne a comblé un retard de deux buts en troisième période, marquant deux fois en l’espace de 58 secondes, pour ramener le match à la case départ. Ce retour au pointage a été le fruit des buts d’Alexis Cadieux, en avantage numérique, et de Johney Cormier.

C’est le vétéran Dany Lebrun qui a tranché le débat en prolongation, scellant l’issue de la rencontre à 03:15.

Keven Cloutier avait ouvert la marque en première période pour les Marchands, suivi de deux buts des visiteurs dans la seconde moitié du deuxième vingt, par l’entremise de Jordan Deroy et de Junah Croteau. Jimmy Wyatt avait porté le pointage à 3-1 à mi-chemin en troisième.

Dans les buts, Christopher Jomphe (Havre-Saint-Pierre) a fait face à 33 lancers. Du côté de Port-Cartier, Joël Grondin s’est blessé après cinq minutes. Venu en relève, Alex Ricard a été bombardé de 48 rondelles.

Les quatre équipes du Circuit CFM seront en action en fin de semaine prochaine pour y disputer chacune leur cinquième partie du calendrier régulier.

Ça se passe le samedi 29 novembre alors que les Marchands visiteront les Gaulois tandis que les Basques – Groupe Olivier de Sept-Îles accueilleront les Pionniers CFL de Baie-Comeau.

À mi-saison, le classement est le suivant :

Baie-Comeau : 3v-1d = 6 points

Port-Cartier : 2v-1d-1d en prol. = 5 points

Havre-Saint-Pierre : 2v-2d = 4 points

Sept-Îles : 1v-3d = 2 points

Statistiques : www.marqueur.com/lhsaacn