L’orchestre symphonique de la Côte-Nord présente Histoire d’un casse-noisette

Par Karianne Nepton-Philippe 12:00 PM - 22 novembre 2025
L'Orchestre symphonique de la Côte-Nord présente le spectacle Histoire d'un casse-noisette. Photo Pixabay

L’Orchestre symphonique de la Côte-Nord (OSCN) présentera le spectacle Histoire d’un casse-noisette les 5 et 6 décembre à Baie-Comeau, un spectacle combinant musique, danse, théâtre et arts visuels. 

Cette production a pour but de plonger le public dans l’univers enchanteur de ce classique de Tchaïkovski, porté par la collaboration d’artistes professionnels et de talents de la région.

Notons la participation de l’Espace K Théâtre, de l’Académie de danse de Baie-Comeau, de la Chorale Le Vent Tout en Musique ainsi que de l’artiste visuel Frédéric Ellis. 

« Je suis tellement heureux de présenter ce spectacle qui rassemble des artistes professionnels et de jeunes talents de chez nous. Histoire d’un casse-noisette est certainement l’un des projets familiaux dont je suis le plus fier avec l’OSCN », déclare le directeur artistique de l’OSCN et concepteur du spectacle, Benoit Gauthier. 

« C’est un moment de pure magie, du début à la fin », lance-t-il. 

La mise en scène est signée Jean-Claude Rochette, tandis que la narration et l’adaptation du texte ont été confiées à Josée Girard, tous deux de l’Espace K Théâtre.

« Rien ne met davantage dans l’esprit des fêtes que Casse-noisette de Tchaïkovski. Et quand cette magie est portée par des artistes d’ici, c’est encore plus précieux », ajoute Benoit Gauthier. 

En plus des représentations grand public, deux matinées scolaires auront lieu le 5 décembre. Plus de 1 500 élèves des écoles primaires de Baie-Comeau et des environs sont attendus.

Noëls d’antan pour les aînés

Du 4 au 7 décembre, trois musiciens de l’OSCN offriront aussi le concert Noëls d’antan, un spectacle conçu pour les aînés de la communauté.

Il sera présenté au Centre de jour l’Hospitalière de La Vallée des Roseaux, à la Maison des aînés et alternative de Baie-Comeau et au CHSLD et Centre de réadaptation en dépendance N.-A.-Labrie.

« Cette tournée nous permet de créer un lien direct avec des personnes qui n’ont pas toujours la possibilité de se déplacer pour assister à un concert. On amène la musique jusqu’à eux et on les fait participer en les invitant à se joindre à nous pendant que nous jouons », mentionne Benoit Gauthier. 

