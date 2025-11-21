Une saison de golf sur écran à Sept-îles

Par Sylvain Turcotte 12:00 PM - 21 novembre 2025
Gilles Demers et Dominic Jobin, les deux responsables de la Ligue de golf intérieur au Bar le Toxedo de Sept-Îles. Photo Sylvain Turcotte

Une quarantaine d’adeptes de golf n’ont clairement pas rangé leurs bâtons pour l’hiver. Ils sont engagés dans la première ligue intérieure de la Zone Golf In du Bar le Toxedo de Sept-Îles. 

C’est à partir des deux écrans simulateurs de golf que les équipes de cette nouvelle ligue intérieure s’affrontent.

Ils sont dix joueurs dans chacune des quatre équipes. Les duels se déroulent à deux contre deux. 

« La formule et le terrain changent à chaque trois semaines », fait savoir Gilles Demers, coresponsable de la ligue avec Dominic Jobin.

M. Demers ne s’attendait pas à une participation aussi élevée. Certains en sont à une première expérience de golf sur un simulateur. 

Il y a neuf programmes pour la saison. Les terrains choisis sont très représentatifs de ce qu’ils sont en vrai, que ce soit pour ceux du Québec, ou d’ailleurs. 

Les participants ont trois semaines chaque fois pour y aller de leur confrontation. Les séries suivront par la suite, avec en jeu 4 000 $. Des prix de participation et de performances seront décernés en cours de saison.

Cette première saison a été lancée le 3 novembre. 

Le Bar le Toxedo, Molson, LRI et Carillon Taxis (Carl Chiasson et Marco Gauthier) sont les partenaires déjà annoncés. 

