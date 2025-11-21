Le Drakkar a chèrement vendu sa peau

Le Drakkar s’est encore bien battu, mais cela n’a pas été suffisant pour éviter une autre défaite par la marge d’un but, vendredi soir, quand il a plié l’échine 5-4 devant les Mooseheads de Halifax.

Lessivés 12-1, la veille, par les Saguenéens de Chicoutimi, les vikings du navire ont su se relever et, malgré la cause perdante, ils ont été dans le coup jusqu’à la toute fin.

Inspirés par le tout premier tour du chapeau en carrière dans la LHJMQ de la recrue Jacopo De Luca, les locaux ont démontré beaucoup plus de fougue sur la patinoire et ont raté de peu.

Si l’Italien De Luca a volé la vedette en attaque dans le clan baie-comois, on peut aussi parler d’un certain Oleg Kelubiakin (trois buts, une passe), qui a aussi offert tout un spectacle aux 1288 amateurs réunis au Centre sportif Alcoa.

Auteur d’un doublé en deuxième période, le patineur russe de 17 ans (il totalise 16 buts en 21 matchs) est revenu à la charge en troisième et en a profité pour inscrire le filet gagnant à la 13e minute du troisième engagement.

Mauvaise couverture

Interrogé après la rencontre, le pilote du Drakkar Jean-François Grégoire a souligné un meilleur fort de ses hommes tout en précisant que plusieurs mauvais jeux ont été coûteux.

« C’est vrai que la switch était à off lors du match contre Chicoutimi. Les joueurs ont mieux réagi, mais les punitions ont fait mal. Sur le but gagnant, une mauvaise couverture à la suite d’un jeu derrière le filet leur a permis de marquer. À ce niveau, c’est inacceptable. »

Victime de trois infractions en troisième période, le Drakkar n’a jamais obtenu la clémence des officiels, qui ont choisi de fermer les yeux sur une obstruction évidente à l’endroit de l’attaquant Jacopo De Luca.

« Ce n’est pas mon genre de me rabattre sur des mauvais appels des arbitres, mais je dois reconnaître que cette séquence s’est avéré un point tournant dans la partie », a avoué le dirigeant.

En vitesse

Mathieu Taillefer et Liam Kilfoil ont inscrit les autres buts des vainqueurs face à Lucas Beckman, de nouveau solide malgré la défaite des siens.

Outre le numéro 25 du Drakkar, Miller Kay (un but, deux mentions d’aide) a aussi trompé la vigilance du gardien ennemi, Nicolas Gillham-Cirka.

Privés des services du défenseur Alexis Mathieu, les membres de l’équipage bénéficieront de quelques jours de congé avant de recevoir les Remparts de Québec, dans le cadre d’un programme double, le week-end prochain.