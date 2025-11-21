Inauguration d’une usine d’eau et d’un bâtiment multifonctionnel à Anticosti

La Municipalité de L’Île-d’Anticosti se dote de deux infrastructures majeures qui lui seront très utiles dans le contexte où ce lieu fait désormais partie de la Liste du patrimoine mondial de l’UNESCO.

L’île compte maintenant un bâtiment multifonctionnel qui comprend un hôtel de ville, un centre communautaire et un espace d’accueil touristique. Le gouvernement du Québec est impliqué financièrement dans le projet.

« C’est un investissement de 16,5 M$ de la part du gouvernement pour soutenir la municipalité dans ses besoins en infrastructures en lien avec son nouveau statut de l’UNESCO », explique la ministre de la Famille et députée de Duplessis, Kateri Champagne Jourdain, qui était présente sur l’île pour procéder à l’inauguration. « On est un gouvernement des régions et c’est encore une fois une démonstration qu’on croit en nos régions. »

Dans ce nouvel édifice, appelé le Centre d’accueil municipal de L’Île-d’Anticosti, loge entre autres un comptoir réservé à l’information et aux activités touristiques, une salle multifonctionnelle et des bureaux administratifs. À l’étage de cette nouvelle construction se trouvent notamment une aire de réception, un espace collaboratif et la salle du conseil municipal.

« Aujourd’hui, nous passons du statut de locataires à celui de propriétaires ; un geste hautement symbolique pour notre communauté », a déclaré la mairesse de L’Île-d’Anticosti, Hélène Boulanger.

Avec ce nouveau bâtiment multifonctionnel, elle estime que la municipalité sera mieux équipée pour accueillir les touristes, mais aussi offrir de meilleurs services aux citoyens.

Usine d’eau

La municipalité a aussi profité du passage de la ministre Champagne Jourdain pour inaugurer la nouvelle usine de production d’eau potable. Une subvention de plus de 8,3 millions de dollars a été accordée en septembre 2024 par le gouvernement du Québec pour la réalisation de ce projet.

Cette infrastructure permettra d’assurer une meilleure gestion des eaux usées et de l’eau potable, en plus d’améliorer la qualité de cette dernière.