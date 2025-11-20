Une aide de 7,8 M$ pour les infrastructures d’eau à Sept-Îles et Maliotenam.

C’est une somme de presque 8 M$ que le gouvernement du Québec a annoncé pour venir soutenir financièrement deux projets d’infrastructure d’eau à Sept-Îles.

Plus précisément, une aide de 4 274 115 $ est versée pour la mise aux normes des rejets d’eaux usées du secteur Moisie, qui regroupe Place de La Boule, la zone de villégiature de la ville ainsi que la communauté autochtone de Maliotenam. Le projet dans son ensemble est évalué à 17,7 M$. Il prévoit notamment la construction d’un poste de pompage et d’une station d’épuration. Il permettra d’arrêter de rejeter les eaux usées dans le Saint-Laurent.

« On veut s’assurer que les rejets d’eaux usées ne terminent pas dans le fleuve Saint-Laurent qui est si important dans notre région », a affirmé la ministre de la Famille et députée de Duplessis, Kateri Champagne Jourdain, qui a fait l’annonce de cette aide financière.

Les travaux ont débuté le 20 mai 2025 et devraient être complétés au printemps 2026.

Le deuxième projet porte sur le prolongement du réseau d’aqueduc vers Place de La Boule et à Maliotenam afin d’améliorer la qualité de l’eau potable. Les travaux ont déjà été réalisés pour ce chantier. Le gouvernement consent une aide de 3 570 457 $ sur un projet d’une valeur de 15,4 M$. Ce prolongement permettra aux résidents du secteur d’être désormais alimentés en eau potable par la source du lac des Rapides et non par des puits dont la source d’alimentation en eau est actuellement contaminée.

Les deux projets profiteront à plus de 2 500 résidents.

Collaboration

Benoit Méthot, maire de Sept-Îles, et Jonathan Shetush, chef de la communauté de Uashat mak Mani-utenam, en discussion. Photo Vincent Rioux-berrouard

Bien que ce soit la Ville de Sept-Îles qui a mené les projets, il a fallu la collaboration du conseil de Uashat mak Mani-utenam pour qu’ils se réalisent. Il y a un partage des coûts pour les nouvelles infrastructures d’eau. Benoit Méthot, dont il s’agissait de sa première annonce à titre de maire de Sept-Îles, espère que cette collaboration se poursuivra durant son mandat.

« [Il faut] travailler en partenariat pour adresser des enjeux qui sont communs à nos populations. En travaillant ensemble, on atteint plus facilement un résultat qui est profitable pour tout le monde… On peut juste gagner à travailler de concert », dit M. Méthot.

Ses propos font échos à ceux du chef de Uashat mak Mani-utenam, Jonathan Shetush.

« Je pense que pour nos générations futures, c’est mieux de travailler ensemble. C’est important parce qu’on vit ensemble », affirme M. Shetush.