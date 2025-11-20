L’UQAC et le Cégep de Sept-Îles s’unissent pour la recherche

L’Université du Québec à Chicoutimi (UQAC) et le Cégep de Sept-Îles ont signé une entente-cadre de partenariat en recherche et création. Les deux institutions souhaitent ainsi unir leurs forces pour accroître l’écosystème d’innovation de l’est de la Côte-Nord.

« Fruit d’une volonté commune, cette collaboration vise à développer et consolider des activités de recherche, de création, d’innovation et de transfert de connaissances entre les deux établissements », ont indiqué les établissements, jeudi, par voie de communiqué.

L’entente d’une durée de cinq avec possibilité de renouvellement permettra à l’UQAC et au Cégep de collaborer. Concrètement, ils pourraient développer des projets de recherche conjoints. La mobilité des professionnels et des étudiants dans les installations devient possible. Ils pourront aussi présenter des subventions conjointes ou organiser des événements.

« Cette entente offre des opportunités de formation aussi bien pour les étudiants que pour les jeunes chercheurs et les chercheurs établis en leur permettant de travailler sur des projets communs qui serviront les intérêts nord-côtiers, » affirme le directeur général du Cégep de Sept-Îles, David Beaudin.

Les deux établissements partagent des intérêts communs dans des domaines variés, expliquent-ils.

« Notamment les sciences de la santé, les sciences humaines et sociales, les sciences naturelles et technologiques ainsi que les arts et lettres », indique-t-on.

« En unissant nos forces avec le Cégep de Sept-Îles, nous maximisons nos ressources et nos expertises afin de créer des conditions favorables à l’émergence de projets novateurs », indique pour sa part Mohamed Bouazara, vice-recteur à la recherche, à la création, à l’innovation et aux partenariats de l’Université du Québec à Chicoutimi.