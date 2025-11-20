La 25e Guignolée des médias à Sept-Îles est lancée

« Je ne suis pas capable de m’imaginer que des enfants n’ont rien pour déjeuner le matin pour s’en aller à l’école, j’imagine le stress sur les parents », confie Dale Vaillancourt, porte-parole de la guignolée des médias à Sept-Îles et bénévole depuis plus de 20 ans pour le CASI.

C’est le 4 décembre que se déroulera la collecte de dons au profit du Comptoir alimentaire de Sept-Îles (CASI), les organisateurs de la Guignolée invitent la population à donner généreusement en denrées ou en argent comptant.

L’an dernier un montant record avait été amassé : plus de 200 000 dollars en argent et en denrées. Cela avait permis d’offrir à 400 familles de Sept-Îles un panier de Noël contenant de la nourriture et des produits d’hygiène, tout ceci leur permettant de passer un temps des fêtes plus doux.

« Ça me fait de la peine de savoir qu’il y a des gens pour qui le réfrigérateur n’est pas tout à fait plein ou vide et pour moi c’est les enfants aussi », poursuit Dale Vaillancourt.

Pour elle, donner du temps pour cette cause est extrêmement important.

« Les gens et les entreprises sont tellement généreux, c’est ce qui fait la réussite de la guignolée c’est à cause de ces gens-là qui sont tissés serré à Sept-Îles. »

Deux bénévoles du Comptoir alimentaire de Sept-Îles préparant des paniers de dépannage. Photo Nadia Dorval

Une clientèle qui change de visage

Le contexte socio-économique difficile des dernières années entraîne la venue de nouveaux visages au sein de la clientèle de l’organisme.

Depuis environ un an, les familles nombreuses comptant jusqu’à 5 enfants font leur apparition. Les étudiants également.

Il y a aussi de plus en plus de gens qui sont en emploi, mais pour qui les fins de mois sont difficiles selon Guylaine Caron, directrice générale du CASI. Les aînés sont dans le portrait, mais ceux-ci hésiteraient souvent à solliciter du support alimentaire, préférant se priver afin d’éviter « la honte » de demander de l’aide.

Pour donner le 4 décembre

Plusieurs points de collecte seront en place dès 7 h le jeudi 4 décembre, et ce jusqu’à 17 h 30 :

– Coin rue Napoléon et avenue Évangéline ;

– Coin rue Giasson et Smith ;

– Coin avenue Arnaud et rue Père-Divet ;

– Coin rue Brochu et Père-Divet ;

– Coin boulevard Laure et rue Papineau

Il y aura aussi un point de collecte à Gallix, au coin de la rue St-Marguerite et route 138 et coin rue de la rivière et de la route 138. D’ailleurs un brunch préguignolée aura lieu le dimanche 30 novembre de 10 h 15 à 12 h 30, dans le sous-sol de l’église de Gallix.

À tous les points de collecte, il sera possible de faire un don en argent comptant ou en denrées. Concernant les articles acceptés en dons, Dale Vaillancourt explique qu’il est simple de savoir quoi apporter.

« Il faut simplement s’arrêter et se demander, moi qu’est-ce que j’ai besoin dans la vie pour fonctionner ? Si moi j’en ai besoin, ça veut dire que les autres aussi en ont besoin, c’est tout. Les produits d’hygiène, de l’épicerie, des épices… ouvrez vos armoires et regardez ce que vous avez et dites-vous que les personnes ont besoin de ça. »

Il est également possible de faire un don en argent directement sur le site web du Comptoir alimentaire au comptoiralimentaireseptiles.com