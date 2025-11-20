Incendies criminels à Maliotenam : report de l’enquête sur remise en liberté de Chad Lacroix-Régis

C’est le mardi 25 novembre que se tiendra l’enquête sur remise en liberté de l’individu accusé en lien avec les incendies criminels survenus à Maliotenam dans la nuit du 14 au 15 novembre.

Chad Lacroix-Régis a comparu jeudi matin en visioconférence au palais de justice de Sept-Îles. La date de son enquête sur remise en liberté a été fixée à mardi prochain.

Il a été accusé lundi dernier d’avoir causé un incendie criminel. Son arrestation a fait suite à un appel auprès de la population pour obtenir des informations. Cette demande semble avoir fonctionné.

« Ça a vraiment marché. On a reçu beaucoup d’appels. Ça a fait avancer nos enquêtes, selon ce que m’a dit le chef de la Sécurité publique de Uashat mak Mani-utenam », a indiqué le chef de la communauté de Uashat mak Mani-utenam, Jonathan Shetush, mercredi lors d’une rencontre en lien avec la lutte au crime organisé dans les communautés innues.