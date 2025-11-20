Des cours sont donnés à Port-Cartier pour apprendre aux femmes à se défendre

La gent féminine de la région de Port-Cartier a l’occasion d’être parée à différentes situations d’attaques. Des cours d’autodéfense seront donnés par la directrice technique du Club Judokan de Port-Cartier.

Manon Bouchard a décidé de suivre les formations niveau 1 et 2 du programme d’autodéfense pour femmes, programme offert par Judo Canada.

À la retraite depuis quelques semaines, elle partagera les connaissances techniques et tactiques à celles qui veulent suivre les cours.

Elle mentionne qu’il n’y a pas eu d’éléments déclencheurs l’amenant à dispenser des cours d’autodéfense, mais elle soutient que les femmes sont généralement moins fortes, ont une moins longue portée et sont plus à risque lors de situations d’attaques ou d’agressions.

« C’est dans le but de donner un peu plus d’assurance aux femmes, plus d’outils pour savoir se défendre », mentionne Manon Bouchard.

Elle ne ferme pas la porte à ce que des hommes qui sentiraient le besoin suivent les cours, mais sans voler la place à une femme.

Deux groupes ont été mis en place, un le vendredi soir, qui débutait le 14 novembre, et un le mardi, à compter du 18 novembre. Des places sont toujours disponibles. Il y a quelques duos mères-filles. On retrouve des participantes de différents âges.

Il y a dix modules répartis en quatorze séances d’une heure par groupe pour la session.

« C’est beaucoup de matériel. Dans le but d’augmenter la pratique, le sentiment de confiance, j’ai décidé de le faire sur 14 semaines. Question d’en voir moins à chaque fois et de réviser plus pour que les femmes et les filles soient plus en maîtrise des mouvements », explique Mme Bouchard.

L’emphase est mise sur l’attaque et la contre-attaque. Même pour des personnes qui ont déjà fait des sports de combat, les cours d’autodéfense apportent d’autres façons de faire.

« C’est très simple, très naturel, des réactions rapides et efficaces qui sont enseignées pour contrer différentes attaques », précise-t-elle.

Parmi le genre d’attaques face auxquelles les femmes apprendront à réagir, il y a l’étranglement, la prise de bras, des coups de poing, des coups de pied, et même une attaque avec un couteau.

La formation aborde également une situation de tentative de viol.

« On peut penser que c’est anodin, mais non, ça va être très troublant quand on arrive à ce module-là », indique l’enseignante. « On apprend aussi à tomber, et comment se relever rapidement ».

Manon Bouchard pourra par la suite donner le niveau 2, où d’autres niveaux d’attaques sont mis de l’avant, entre autres la prise de l’ours.

Pour informations : 418 961-5610 ou bouman@telus.net.