Des cadeaux uniques par des artisans de Sept-Îles 

À l’approche du temps des Fêtes, il sera possible de magasiner un cadeau fait à la main par des artistes d’ici, lors de deux événements, le Marché de Noël et le Salon de Noël.

Cette fin de semaine, c’est la 8e édition du Marché de Noël, organisé par Nane Kréation.

Une vingtaine d’exposants seront au Centre des congrès, les 22 et 23 novembre, de 10 h à 17 h.

Ils proposeront bijoux, tapis, savons, bonbons, miel pur, livres, bougies, produits de beauté, parfum et vaporisateurs, articles en fourrure, confitures, tartes, produits à base de spiruline, articles sublimés, vêtements, thé, épices, boules de Noël, articles en tricot, coffres brodés, porte-clés, champignons et sauce piquante.

Pour la journée de samedi, il y aura chant et maquillage pour les enfants, dès 13 h, avec les Cré-Art-ifs. Dimanche, dès 14 h, des prestations de danse sont au programme, avec l’École de danse de Sept-Îles, Fandango, Tam ti delam et des danseurs autochtones.

« Ce sera une fin de semaine de magasinage et de dégustations pour toute la famille. De plus, la programmation de cette année sera très variée et rythmée, parfaite pour mettre toute la famille dans l’ambiance du temps des Fêtes », mentionne l’organisation.

L’entrée est gratuite.

Salon de Noël

Quelques jours plus tard, c’est le Salon de Noël de l’Association septilienne des arts et de la culture (ASAC) qui est à l’horaire.

L’édition 2025 de ce rendez-vous se tiendra du 27 au 30 novembre dans le gymnase du Centre socio-récréatif de Sept-Îles.

« Nos artisans dévoileront le fruit de leur travail et de leur créativité. Le salon sera riche et diversifié avec plus d’une trentaine d’exposants », indique la vice-présidente de l’ASAC, Caroline DeMontigny.

Il sera possible de trouver des cadeaux uniques, originaux et réalisés par les artisans d’ici.

« Le Salon constitue un moment privilégié pendant lequel les visiteurs ont l’occasion d’échanger avec les artisans qui peuvent ainsi partager leur passion », ajoute-t-elle.

L’entrée au Salon de Noël est gratuite pour tous.

Les heures seront de 18 h à 21 h le 27 novembre, de 13 h à 21 h le lendemain, de 10 h à 17 h le 29 novembre et de 10 h à 16 h pour la dernière journée.